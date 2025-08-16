«Des forces considérables s'exercent» : pour la première fois des scientifiques capturent l'instant où un embryon humain s'implante dans un utérus (vidéo)

Des chercheurs ont pour la première fois enregistré des images, en temps réel, de l'implantation d'un embryon humain, grâce à un système innovant.

Une première. L’implantation d’un embryon a été filmée en temps réel et en 3D. Cette avancée permet aux scientifiques de comprendre comment il se comporte et révèle en détail le processus d’implantation.

Ces images inédites ont été publiées ce vendredi par des chercheurs de l’Institut de bio-ingénierie de Catalogne (IBEC), en collaboration avec l’hôpital universitaire Dexeus de Barcelone, qui a fourni les embryons humains.

L'institut a dévoilé de courtes vidéos des travaux montrant l'effort fourni par l'embryon pour s'implanter. «Nous avons observé que les embryons humains s’enfouissent dans l’utérus, exerçant une force considérable au cours du processus», a expliqué le chercheur et auteur principal de l’étude, Samuel Ojosnegros.

Pour ce faire, l’embryon humain libère des enzymes capables de détruire les tissus environnants afin de faciliter son passage.

🔬 Investigadors de l’IBEC enregistren per primera vegada el procés d'implantació d'un embrió humà en temps real.

Un gran pas endavant per entendre la fertilitat i millorar els tractaments.

👉 Publicat a @ScienceAdvanceshttps://t.co/8sfIU9S5JEpic.twitter.com/BEEQqgZ9lz — IBEC (@IBECBarcelona) August 15, 2025

Un utérus synthétique

Ces observations ont donc permis de montrer que l'embryon interagissait et influençait activement son milieu.

«Nous observons que l’embryon tire sur la matrice utérine, la déplaçant et la réorganisant. Il réagit également à des forces externes. Nous émettons l’hypothèse que les contractions in vivo pourraient influencer l’implantation embryonnaire», a indiqué Amélie Godeau, chercheuse et co-auteure de l’étude.

Pour réaliser ces travaux, les chercheurs ont mis au point une plate-forme permettant l'implantation d'embryons dans des conditions contrôlées. L'outil permet l'imagerie par fluorescence en temps réel et l'analyse des interactions mécaniques de l'embryon avec son environnement. Les scientifiques ont utilisé un utérus synthétique, composé de fibres de collagène, abondant dans le tissu utérin.

En somme, ces travaux visent à améliorer le taux de fertilité et à optimiser les techniques de procréation médicalement assistée (PMA).

L’échec d’implantation étant l’une des principales causes d’infertilité, responsable de 60 % des fausses couches, ces recherches constituent une avancée majeure.