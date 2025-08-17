Obésité animale : bientôt un traitement pour les chiens ?

Une société a lancé des essais cliniques pour un implant canin, reproduisant l'action des médicaments amaigrissants utilisés par les personnes obèses. En cas de résultats positifs, ce dispositif pourrait être commercialisé d'ici à 2028-2029.

Une révolution contre l'obésité animale ? En plein essor des médicaments amaigrissants, à l'instar du célèbre Ozempic, la société biopharmaceutique Vivani Medical a annoncé le lancement d'essais cliniques pour l'implant OKV‑119, destiné à traiter l'obésité et le diabète chez les chiens, selon le quotidien britannique The Guardian.

Ce dispositif administre pendant au moins six mois des doses constantes de médicaments imitant l'hormone intestinale GLP-1, qui réduit l'appétit et favorise la perte de poids.

Une hausse alarmante de l'obésité canine

Ce système est actuellement utilisé dans l'implant sous-cutané expérimental NPM-115 de la société pour traiter l'obésité chez les humains, mais avec l'exénatide, également lié au GLP-1.

«OKV-119 représente un outil supplémentaire pour les vétérinaires traitant les animaux de compagnie lorsque les approches conventionnelles se sont révélées insuffisantes, de la même manière que les thérapies GLP-1 ont apporté un nouvel espoir aux patients humains en lutte contre l’obésité», a déclaré Michael Klotsman, le président d'Okava, société partenaire spécialisé dans les maladies liées au vieillissement chez les chiens et les chats.

Initialement centré sur les félins, le programme s'est étendu aux canins en raison de la hausse alarmante de l'obésité chez l'animal. Selon un rapport publié l'année dernière par l'organisme UK Pet Food – la nourriture pour animaux de compagnie produite, vendue ou consommée au Royaume-Uni – 50 % de ces compagnons à quatre pattes souffrent de surpoids, principalement à cause de la stérilisation, l'âge, la sédentarité et la suralimentation.

L'obésité peut diminuer l'espérance de vie des animaux, mais également leur qualité de vie, en les exposant davantage à des pathologies telles que l'arthrite, les maladies cardiaques, les problèmes respiratoires et le cancer.

Des préoccupations des experts

Bien que l'exercice physique régulier et une alimentation équilibrée restent les solutions recommandées, les traitements à base de GLP‑1 pourraient représenter une alternative, notamment pour aider les propriétaires qui ont des difficultés à refuser de la nourriture à leur animal.

L'appétit servant d'indicateur clé sur la santé d'un chien, les coupe-faim peuvent, quant à eux, l'exposent à des maladies plus graves dissimulées. Il pourrait devenir difficile de distinguer s'il cesse de s'alimenter à cause d'une maladie ou des médicaments amaigrissants, selon les experts.

Les changements comportementaux liés à l’OKV-119 diffèrent nettement de la perte d'appétit due à une maladie, selon Michael Klotsman. «Ce à quoi les propriétaires devraient s’attendre, c’est que leur animal mange des portions appropriées sans l’obsession précédente pour la nourriture – il continuera à manger régulièrement et à montrer de l’intérêt pour les repas, mais sans les comportements excessifs», a-t-il expliqué.

Bien que ces médicaments être bénéfiques dans certains cas, leur utilisation au-delà des humains soulève des complications et potentielles controverses.