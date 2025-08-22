«Lune noire» : quel est ce phénomène qui se déroulera dans la nuit de samedi à dimanche en France ?

Dans la nuit de ce samedi à dimanche, une rare «lune noire» plongera le ciel dans l’obscurité, offrant des conditions idéales pour admirer les étoiles, la Voie lactée et les planètes du système solaire.

Un rendez-vous rare attend les passionnés du ciel. À partir de ce samedi soir, le satellite naturel de la Terre entrera dans une phase bien particulière appelée «lune noire».

Ce phénomène, qui ne se produit qu’une fois tous les 33 mois, correspond à une quatrième nouvelle lune au cours d’une même saison. Totalement invisible depuis la Terre, elle intrigue autant les astronomes que les curieux.

Une nuit pour observer les étoiles

Concrètement, la «lune noire» ne diffère pas d’une nouvelle lune classique : la face éclairée du satellite reste cachée, et il est donc impossible de l’observer. Mais cette obscurité complète constitue une véritable opportunité pour les astronomes professionnels ou amateurs.

En effet, privé de l’éclat de la Lune, le ciel va s'assombrir et va dévoiler ses étoiles. La Voie lactée se laissera admirer plus nettement, tout comme les planètes Saturne, Mars et Jupiter, visibles à cette période.

Pour profiter pleinement du spectacle, un conseil : fuir la pollution lumineuse. Les zones rurales, les montagnes ou encore les bords de mer seront les lieux privilégiés pour contempler cette nuit exceptionnelle.