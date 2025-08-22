Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

«Lune noire» : quel est ce phénomène qui se déroulera dans la nuit de samedi à dimanche en France ?

Concrètement, la «lune noire» ne diffère pas d’une nouvelle lune classique. [© khamkula / Adobe Stock / illustration]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Dans la nuit de ce samedi à dimanche, une rare «lune noire» plongera le ciel dans l’obscurité, offrant des conditions idéales pour admirer les étoiles, la Voie lactée et les planètes du système solaire.

Un rendez-vous rare attend les passionnés du ciel. À partir de ce samedi soir, le satellite naturel de la Terre entrera dans une phase bien particulière appelée «lune noire».

Ce phénomène, qui ne se produit qu’une fois tous les 33 mois, correspond à une quatrième nouvelle lune au cours d’une même saison. Totalement invisible depuis la Terre, elle intrigue autant les astronomes que les curieux.

Une nuit pour observer les étoiles

Concrètement, la «lune noire» ne diffère pas d’une nouvelle lune classique : la face éclairée du satellite reste cachée, et il est donc impossible de l’observer. Mais cette obscurité complète constitue une véritable opportunité pour les astronomes professionnels ou amateurs.

En effet, privé de l’éclat de la Lune, le ciel va s'assombrir et va dévoiler ses étoiles. La Voie lactée se laissera admirer plus nettement, tout comme les planètes Saturne, Mars et Jupiter, visibles à cette période.

Sur le même sujet L'incroyable image détaillée d'une étoile située hors de notre galaxie, une première en astronomie Lire

Pour profiter pleinement du spectacle, un conseil : fuir la pollution lumineuse. Les zones rurales, les montagnes ou encore les bords de mer seront les lieux privilégiés pour contempler cette nuit exceptionnelle.

LuneastronomieEspace

À suivre aussi

Nuits des étoiles 2025 : voici 5 conseils pour observer planètes, galaxies et la pluie d'étoiles filantes
Espace : un astéroïde géant pourrait s'écraser sur la Lune en 2032 et projeter ses débris vers la Terre
Mona Luna : tout savoir sur ce nouveau robot destiné à l'exploration lunaire

Ailleurs sur le web

Dernières actualités