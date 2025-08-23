150 espèces animales et végétales revivent grâce à ce programme après avoir été au bord de l’extinction

Quelque 150 espèces en danger d'extinction en Angleterre ont pu être sauvées grâce à un programme de conservation, s'est réjoui le responsable de l'organisme public Natural England.

«Le temps presse», mais un effort non négligeable a été réalisé. Ce mercredi, l'organisme public Natural England a indiqué que près de 150 espèces en danger d'extinction en Angleterre ont pu être sauvées grâce à un programme précis.

Cet organisme public, chargé de la protection de l'environnement, a investi plus de 13 millions de livres, soit 15 millions d'euros, dans le cadre d'un vaste projet de conservation visant à soutenir des espèces animales et végétales menacées.

«Des Cornouailles (sud-ouest) jusqu'au comté de Cumbrie (ouest) et celui de Northumberland (nord-est), 63 projets impliquant 78 partenaires ont transformé les paysages et soutenu le rétablissement de 150 espèces, dont beaucoup étaient au bord de l'extinction nationale», a détaillé l'organisme dans son communiqué.

Plusieurs espèces, comme le campagnol amphibie et le muscardin, ou encore le saumon atlantique, ont pu être sauvées de l'extinction.

Une mission qui nécessite des moyens

Au total, ce sont plus de 15.000 animaux et plantes individuelles qui ont été implantés au-delà de leur territoire d'origine dans le cadre de ce projet, réalisé entre août 2023 et mars 2025.

S'il s'agit d'une réussite et que de tels projets de conservation «font une énorme différence dans tout le pays», le président de Natural England, Tony Juniper, a déclaré que «le temps presse» et que «le travail de restauration de la nature a besoin de plus de projets, plus de bénévoles et davantage de financements».

«Inverser le déclin de la biodiversité doit être un effort collectif et pas seulement l'affaire de spécialistes dévoués», a-t-il souligné dans son communiqué.