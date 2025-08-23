«Nous continuons de les découvrir» : les scientifiques viennent d'observer une lune d'Uranus pour la première fois et pensent pouvoir en trouver d'autres

Grâce au télescope spatial James Webb, des astronomes ont découvert une nouvelle lune en orbite autour d’Uranus, qui pourrait aider à percer le mystère de l’origine de ses anneaux. Selon les chercheurs, d’autres satellites restent probablement à découvrir autour de la planète.

Un nouveau membre dans le système solaire. Des astronomes ont identifié à l'aide du télescope spatial James Webb une lune jusqu’alors inconnue en orbite autour d’Uranus. Cette découverte porte à 29 le nombre de satellites naturels connus autour de la géante glacée, un chiffre qui pourrait encore augmenter dans les années à venir.

La petite lune a été repérée à partir d’une série d’images à longue exposition de 40 minutes, capturées le 2 février dernier par la caméra proche infrarouge (NIRCam) du télescope Webb.

Une découverte majeure

«C’est une petite lune, mais une découverte majeure, que même la sonde Voyager 2 de la NASA n’avait pas détectée lors de son survol il y a près de 40 ans», a déclaré Maryame El Moutamid, scientifique en chef de la division Science et exploration du système solaire au Southwest Research Institute de Boulder (Colorado), dans un communiqué.

Avec un diamètre estimé à environ 10 kilomètres, cette lune était probablement passée inaperçue en raison de sa faible luminosité et de la brillance des anneaux d’Uranus, qui ont pu la masquer aux instruments de la sonde Voyager 2, la seule mission à avoir survolé Uranus et Neptune, ainsi qu’aux télescopes terrestres et spatiaux comme Hubble.

Provisoirement baptisée S/2025 U1, la nouvelle lune intrigue déjà les chercheurs. Elle pourrait aider à mieux comprendre l’origine et la dynamique des anneaux d’Uranus, qu’il s’agisse d’une formation gravitationnelle ou du résultat d’une collision.

«Elle se trouve à environ 56.000 kilomètres du centre d’Uranus», a précisé Maryame El Moutamid. «Son orbite quasi circulaire suggère qu’elle pourrait s’être formée près de sa position actuelle.»

S/2025 U1 devient ainsi la 14ᵉ lune de petite taille identifiée dans le système complexe d’Uranus, un monde encore largement mystérieux aux yeux des astronomes, mais que le télescope James Webb contribue à dévoiler peu à peu. «Nous continuons de découvrir des lunes», a confié Maryame El Moutamid.

«Cette découverte montre la puissance du télescope spatial James Webb»

Repérer cette nouvelle lune n’a pas été une mince affaire. Minuscule, sombre et rapide, elle se confondait presque avec l’arrière-plan lumineux des anneaux d’Uranus. Toutefois, grâce à la haute résolution et à la sensibilité de la caméra proche infrarouge de James Webb elle a pu être révélée.

«Sa détection met en lumière à la fois la complexité dynamique du système d’Uranus et la finesse des instruments de l’astronomie moderne», a souligné Maryame El Moutamid.

L’objet céleste, qui se situe très près de la planète et semble être lié au système d’anneaux intérieurs, suscite un vif intérêt parmi les chercheurs.

«Cette nouvelle lune est une découverte passionnante», a commenté Scott Sheppard, astronome à la Carnegie Institution for Science à Washington D.C. «Sa proximité avec Uranus suggère une association étroite avec ses anneaux internes. Cette trouvaille illustre toute la puissance du télescope James Webb, capable de capturer des images plus profondes que jamais auparavant.»

Avant les célèbres images transmises par Voyager 2 en 1986, seules cinq lunes étaient connues autour d’Uranus. Les deux premières ont été découvertes en 1787, et la cinquième en 1948. Depuis, les progrès technologiques n’ont cessé d’élargir notre connaissance de ce système lointain.

Les prochaines grandes avancées sont attendues pour le début des années 2030, avec le lancement de missions d’exploration dédiées à Uranus, incluant un orbiteur et une sonde atmosphérique. Ces missions pourraient révolutionner notre compréhension de cette géante glacée, encore largement inexplorée.