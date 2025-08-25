Etats-Unis : après un report de dernière minute hier, le Starship, la fusée géante d'Elon Musk, doit décoller cette nuit

Après de nombreux tirs ratés et un report de dernière minute hier, la mégafusée Starship de l’entreprise SpaceX dirigée par Elon Musk, va effectuer un nouveau vol test ce lundi, le dixième de son histoire.

SpaceX est sous pression. Un nouveau vol test de la mégafusée Starship de l'entreprise d'Elon Musk va avoir lieu ce lundi, après un report au dernier moment hier, dimanche 24 août. Ce lancement sera scruté par les observateurs, notamment en raison d’une série noire d'essais marquée par des explosions.

Ce dixième vol doit se tenir à 18h30 heure locale (1h30 heure du matin en France), depuis la base de l'entreprise américaine de Boca Chica, située au Texas, dans le sud des Etats-Unis. Cet engin, la plus grande fusée de l'Histoire, a pour objectif d’aller un jour sur la Lune et Mars.

Trois essais ratés cette année

Ce nouveau vol a pour objectif une série d'expériences sur l'étage supérieur de la fusée, le vaisseau, avant qu'elle n'amerrisse dans l'océan Indien.

Ce n’est pas la première fois en 2025 qu’un lancement de Starship est prévu. Sur les trois de cette année, l’entreprise d’Elon Musk a dû faire face à de nombreuses déconvenues techniques.

Starship ready for launch pic.twitter.com/wVqq92wrRs — Elon Musk (@elonmusk) August 25, 2025

Les deux premiers avaient été marqués par deux spectaculaires explosions en début de vol de l'étage supérieur de la fusée. Fin mai, le vaisseau avait cette fois réussi à atteindre l'espace, mais une fuite de carburant avait fini par le faire exploser avant sa fin de mission.

Elon Musk, la personne la plus riche du monde, compte sur cette mégafusée pour mener à bien son projet de coloniser Mars. Une version modifiée doit aussi servir au programme Artémis de la Nasa, qui prévoit le retour des Américains sur la Lune, avec pour objectif d'y maintenir cette fois une présence durable.

Les yeux de nombreux observateurs et professionnels du secteur de l’espace seront braqués sur ce nouveau test. En effet, la société d'Elon Musk mise sur une stratégie risquée. Elle compte sur le lancement de multiples prototypes pour corriger peu à peu les problèmes rencontrés en situation de vol.

Mais cette succession de déconvenues, à laquelle s'est ajoutée en juin une explosion lors d'un test au sol, nourrit les doutes alors qu'Elon Musk maintient le calendrier des premiers lancements vers Mars, qu’il prévoit pour 2026.

Cette mission est donc «soumise à une forte pression» car, malgré les nombreux tests, la fusée ne «s'est pas révélée fiable», a dit à l'AFP Dallas Kasaboski du cabinet de conseil Analysys Mason. En d'autres termes, «les succès n'ont pas surpassé les échecs», selon lui.