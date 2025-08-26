Nasa : ces 4 missions spatiales majeures menacées de disparition

La nouvelle proposition de budget du gouvernement américain pour la Nasa menace une pléthore de projets, certains pourtant très attendus. Donald Trump s'attaque, entre autres, à des missions vers Mars, et d'autres liées au climat.

Depuis le début de son deuxième mandat, le président américainDonald Trump n’a de cesse de couper les ressources de la Nasa, ce qui n’est pas sans conséquence. Ainsi, la politique de dégraissage des employés fédéraux du républicain a déjà mené à la perte de près de 4.000 employés, soit une baisse de 20% des effectifs.

Et d’autres pourraient être forcés à quitter le navire : dans une nouvelle proposition de budget pour la Nasa, la Maison Blanche a affirmé vouloir supprimer 24% des 25 milliards de dollars (21 millards d'euros) annuels attribués à l’agence spatiale, une décision qui touchera évidemment les nombreuses missions déjà en cours, ou celles prévues dans les prochaines années.

Au total, une cinquantaine de missions spatiales sont menacées par l’administration Trump, dont certaines en collaboration avec l’Agence spatiale européenne (ESA).

Mars Sample Return (MSR)

© Nasa

Cette mission, très attendue, a pour but de rapatrier les échantillons du sol martien sur Terre, récoltés par le robot Perseverance. Développée par la Nasa, en collaboration avec l’ESA, cette mission est primordiale, puisqu’elle pourrait permettre de répondre à des questions brûlantes : y a-t-il de la vie sur Mars ? Peut-on y envoyer des astronautes sans danger ?

Pour certains experts, comme le note The Planetery Society, cette mission est une «priorité scientifique», et pourrait faire reculer nos connaissances sur la planète rouge.

Laser Interferometer Space Antenna (LISA)

© Nasa

La Nasa pourrait simplement abandonner la totalité des missions liées à la planète Vénus, dont l’observatoire spatiale LISA (Laser Interferometer Space Antenna). Le projet, un autre fruit d’une collaboration entre la Nasa et l’ESA, a obtenu le feu vert en janvier 2024.

LISA devrait être le premier observatoire spatial dédié à la détection des ondulations dans le tissu de l’espace-temps. Ces ondes peuvent, entre autres, permettre de «sonder l’histoire de notre Univers, remontant le temps jusque bien avant la formation des étoiles et des galaxies», comme l’affirme l’ESA.

VeRITAS ET DAVINCI

© Nasa

Ces deux missions, également centrées sur Vénus, sont liées. VERITAS (Venus Emissivity, Radio Science, InSAR, Topography, and Spectoscopy) est l’acronyme d’une sonde spatiale censée cartographier Vénus, dans le but de comprendre pourquoi la planète s’est retrouvée avec des nuages vénusiens (composés de dioxyde de soufre et de gouttelettes d'acide sulfurique), au lieu d’avoir accueilli une forme de vie, comme sur Terre.

Avec DAVINCI, une sonde atmosphérique fabriquée pour collecter des données sur la composition de l'atmosphère de Vénus, les deux missions devraient permettre aux scientifiques de déterminer les origines de cette atmosphère hostile.

Orbiting Carbon Observatory (OCO)

© Nasa

Le satellite OCO (Orbiting Carbon Observatory) est également menacé : intégré dans le programme Earth Observing System, l’engin permet de récolter des données liées à la distribution géographique des sources de dioxyde de carbone.

Ces données visent à améliorer notre compréhension du cycle du carbone et surtout, déterminer le rôle des activités humaines dans la distribution géographique des gaz à effet de serre.

Les décisions de l’administration Trump pourraient impacter énormément d'autres missions dédiées au climat, à l’ozone... À condition que le budget soit adopté, dix missions étudiant le soleil pourraient aussi être clôturées.