Le premier portrait d'un viking découvert au Danemark

Ce mercredi 27 août, le musée national du Danemark a annoncé la découverte du tout premier portrait d’un viking. Datant du Xe siècle, la petite sculpture était restée depuis le XVIIIe siècle dans les archives du musée.

Une moustache impériale, une barbe tressée et une raie au milieu : ces détails gravés sur une figurine en ivoire de morse constituent le tout premier portrait individuel d’un homme à l’époque viking, a annoncé le musée national du Danemark ce mercredi 27 août.

«Ce petit bonhomme est vraiment différent, explique Peter Pentz, conservateur au musée, auprès de l’AFP. Il a une raie centrale jusqu'au sommet de la tête, puis les cheveux coupés à la nuque». Selon lui, la figurine de trois centimètres, trouvée parmi les collections du musée, donne l’impression que l’on se fait regarder par un véritable viking.

«La première tentative de portrait de l'époque viking»

Contrairement aux représentations, souvent très stylisées, à l’image des pièces de monnaie dépourvues de traits individuels, «c'est la première tentative de portrait de l'époque viking», affirme le conservateur du musée.

Datant du Xe siècle, la pièce représente un roi dans un jeu de société et a été découverte en 1796 dans un petit tumulus du fjord d’Oslo, en Norvège. Elle est restée depuis dans les archives du musée national.

Le roi Harald à la Dent Bleue

«Si vous pensez aux Vikings comme à des sauvages ou des êtres primitifs, je pense que cette figurine prouve le contraire. Il est très bien soigné », souligne Peter Pentz en pointant des détails uniques jamais observés auparavant : «il a une moustache, sa barbe est tressée».

A l’époque viking, soit aux VIIe-XIe siècles, la richesse et le statut social se reflétaient souvent dans la coiffure. L’homme représenté sur la figurine «est au sommet» de la hiérarchie. Il pourrait même s’agir du roi Harald à la Dent Bleue, avance l’historien - souverain dont le nom a inspiré à la fameuse technologie Bluetooth -.

Mais ce qui surprend le plus Peter Pentz, c’est «l’expression» du personnage : «La plupart des représentations vikings de figures humaines sont assez simples, et elles ne ressemblent pas vraiment à des humains. Lui (...) je trouve qu'il a plutôt l'air d'avoir raconté une blague, il sourit».