YCT-529 : quelle est cette toute nouvelle méthode de contraception masculine sans effet secondaire ?

Cette année, une nouvelle méthode contraceptive masculine du nom de YCT-529 a fait son apparition. Bien qu'encore au stade des premiers tests, elle pourrait participer à modifier la sexualité, notamment des plus jeunes générations. A l'occasion de la journée mondiale de la santé sexuelle, voici une pilule contraceptive qui devrait faire son entrée sur le marché de manière imminente.

Durant le deuxième trimestre 2025, une étude a été réalisée au sujet d'un contraceptif masculin non hormonal appelé YCT-529, la rapprochant encore d'une distribution au grand public. Son efficacité et la facilité de son utilisation font d'elle une méthode prometteuse, selon certains scientifiques. Élément clé pour mieux répartir les responsabilités en matière de contraception dans les couples pour certains, elle pourrait, selon d'autres, participer à propager un fléau majeur.

Chef du département de biologie de la reproduction de l’hôpital Arnaud de Villeneuve de Montpellier, le professeur Samir Hamamah présente cette nouveauté : «Cette pilule est un antagoniste sélectif qui agit contre un récepteur appelé acide rétinoïque. Celui-ci est essentiel à la production de spermatozoïdes. Autrement dit, avec la prise de cette molécule, on réduit voire on supprime totalement la production des spermatozoïdes».

Une méthode contraceptive particulièrement avantageuse

Mais là où ce traitement se distingue des autres, c'est dans ses caractéristiques prometteuses : «D’après l’article paru sur ce sujet, le réversibilité est de 100% et l’efficacité est attestée. Son premier avantage est que c’est une molécule non-hormonale, contrairement au moyen contraceptif féminin. La prise par voie orale est également un avantage, rendant le traitement très pratique», explique en détail le scientifique.

Contrairement à l'option actuellement offerte aux hommes, la vasectomie, qui coupe les canaux déférents des testicules chez l'homme et le rendent stérile, ce traitement est réversible. En quatre à six semaine, l'individu retrouve sa production de sperme normale. De même, par rapport aux pilules féminines, il a l'avantage notable de ne pas modifier le cycle hormonal de ceux qui l'ingèrent.

Malgré ces points forts notables, la communauté scientifique ne se précipite pas : «Il s’agit de rester prudent, il n’y a eu que 16 volontaires. C’est une phase I. Pour l’instant, ce qui a été testé est la phase dite de tolérance, où l’on constate s’il n’y a pas d’effets secondaires, s’il y a des impacts sur le rythme cardiaque, etc. Pour l’instant, les résultats préliminaires et précliniques sont encourageants», argumente le professeur Samir Hamamah. «Quelle est l’acceptabilité de cette molécule chez l’homme et est-ce qu’il la prendra de manière assidue ? Ce sont également d’autres questions importantes», s'interroge-t-il.

«donner à l’homme une partie des responsabilités dans la contraception»

Un scepticisme partagé par les spécialistes de la vie de couple. Le sexologue et psychanalyste Gianpaolo Furgiuele explique pourquoi ce produit, malgré ses avantages, pourrait ne pas faire un tabac dès sa sortie : «Je pense que la femme a toujours été à l’origine de la contraception, d'où les interrogations. Grâce à l’apparition de cette proposition potentielle, on met sur le même niveau les hommes et les femmes, ce qui est une bonne chose selon moi. Les changements pourraient ne pas apparaître dans l’immédiat mais cela pourrait donner à l’homme une partie des responsabilités dans la contraception».

«Je ne crois pas que cela va bouleverser les croyances, car il s’agit aussi de ça quand on évoque la contraception, mais je pense que cela peut avoir un impact chez les nouvelles générations, de 20 à 30 ans», reprend-il, avant de mettre le doigt sur ce qui pourrait être une implication négative de cette nouvelle offre contraceptive.

«une baisse d’attention vis à vis des IST» à craindre ?

«Jusqu’aux années 1990, il y avait un usage plus important du préservatif, qui a largement disparu dans les années 2000. Je crains donc une baisse d’attention encore plus importante vis à vis des IST. On dit souvent qu’il y a d’un côté la pilule mais de l’autre le préservatif, pour les MST. Ce que je crains, c’est que cette nouvelle option de contraception continue de faire baisser l’attention quant aux IST, comme cela avait été le cas avec la pilule féminine», explique-t-il. En France, chaque année, près de 270.000 chlamydioses, 50.000 gonorrhées et 3.000 syphilis sont diagnostiquées.

Un constat que partage Alexandra Guérin, responsable qualité et affaires réglementaires chez Terpan, fournisseur de produits ayant trait à la prévention sanitaire, la protection des personnes, les soins, l'hygiène et la contraception. Elle explique : «Oui, il y a une augmentation des IST et du VIH. La première raison et la raison principale, est la baisse de l’utilisation du préservatif. Les jeunes sont sous informés, voire mal informés. Un sondage Opinion Way pour Sidaction de mars dernier montrait que l’information était mal perçue par les jeunes : certains pensent que le VIH peut se transmettre par un baiser ou en s’asseyant sur un siège de WC, certains pensent qu’il existe un vaccin, ou d’autres qu’on peut en guérir grâce à un médicament».

«Nos expériences sur le terrain avancent d’autres raisons comme la diminution du plaisir sexuel, les difficultés d'utilisation ou encore le simple oubli. Toutes ces raisons expliquent la baisse d’utilisation du préservatif et l’augmentation du nombre de cas de VIH», reprend-elle, pour expliquer cette tendance.

Des programmes scolaires visent à sensibiliser les jeunes, dès la maternelle

Ciblant les générations les plus jeunes, Alexandra Guérin rappelle que 17% des contaminations en 2023 venaient des moins de 25 ans. Pour les sensibiliser, justement, Alexandra Guérin met notamment en lumière le programme EVARS ainsi que les actions concrètes menées par Terpan. Le programme scolaire, essentiel selon elle, «s'adresse à tous les élèves, de la maternelle au lycée, et vise à promouvoir des relations respectueuses et l’égalité de considération et de dignité entre les femmes et les hommes», dès la rentrée 2025. Il permettra également de rappeler aux plus jeunes que le port du préservatif est essentiel pour garantir sa santé sexuelle.

Malgré les avancées scientifiques, Gilead Sciences faisant notamment état de progrès importants en matière de développement d'un potentiel vaccin préventif, Alexandra Guérin rappelle l'importance des bons réflexes dès à présent : «Même si la recherche avance, il y aura forcément un long délais avant qu’un traitement, quel qu’il soit, ne soit distribué en Europe et en France, compte tenu du grand nombre d’autorisations à obtenir avant la mise sur le marché».

Pour aider la nouvelle génération, Terpan ne cesse d'enchaîner les campagnes publicitaires et les aides administrées directement aux établissements scolaires. Dans 300 d'entre eux, Terpan a fourni des préservatifs aux infirmeries scolaires ou les proposent via des distributeurs intégrés discrètement : «Les écoles ou lycées renouvelles les commandes. Nous tentons aussi de développer d’autres canaux de distribution. C’est par exemple le cas avec Solidaritaires, à qui nous avons fourni 1.000 préservatifs dans le cadre de la semaine du Sidaction sur le campus d’EM Lyon. En 2024, on a distribué 500 préservatifs à la sortie du lycée de Hanches à l’occasion de la journée mondiale du préservatif».