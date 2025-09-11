Vie extraterrestre : cette planète située à 40 années-lumière de la Terre aurait une atmosphère similaire à la nôtre

Les astronomes s'intéressent à l'exoplanète TRAPPIST-1e, qui pourrait selon eux abriter la vie. Elle serait notamment pourvue d'une atmosphère riche en azote, comme celle de la Terre.

Toujours à la recherche d'une potentielle vie extraterrestre, les astronomes ont les yeux tournés vers TRAPPIST-1e. D'après deux articles publiés lundi 8 septembre dans la revue Astrophysical Journal Letters, cette planète rocheuse située dans la Voie lactée présente certains signes laissant penser qu'elle pourrait abriter la vie.

Selon NBC News, TRAPPIST-1e fait partie du système TRAPPIST-1, découvert en 2017. Situé à 40 années-lumière de la Terre, il est composé au total de sept planètes rocheuses en orbite autour d'une seule étoile.

Les observations menées à l'aide du télescope spatial James Webb de la Nasa suggèrent que TRAPPIST-1e pourrait présenter des conditions propices au développement de la vie. Pour commencer, elle se trouve dans la «zone habitable» de son étoile : suffisamment loin pour qu'il n'y règne pas une chaleur infernale, mais assez proche pour éviter le froid glacial.

🆕 Webb has taken a close look at TRAPPIST-1 e 👀



This transmission spectrum graph compares data collected by the #NIRSpec instrument on Webb with computer models of the exoplanet, with (blue) and without (orange) an atmosphere. 1/2 pic.twitter.com/X9SizeLD5D — ESA Webb Telescope (@ESA_Webb) September 8, 2025

Cette juste distance permet aussi d'envisager que de l'eau à l'état liquide, ingrédient essentiel à la vie, puisse exister à sa surface. Sans compter que, d'après les premières constatations, TRAPPIST-1e est pourvue d'une atmosphère, dont la présence évite que l'eau ne s'évapore instantanément dans l'espace.

Pour faire cette découverte, les astronomes ont observé quatre transits de cette exoplanète, c'est-à-dire les moments où elle est passée devant son étoile. L'objectif était d'analyser comment TRAPPIST-1e réfracte la lumière.

Puisque cette dernière est composée de différentes longueurs d'onde associées à des couleurs qui sont plus ou moins réfléchies en fonction de ce qui les entoure ou les absorbe, les scientifiques s'appuient en effet sur ces changements de teinte pour déterminer les propriétés chimiques de l'atmosphère d'une planète. En ce qui concerne TRAPPIST-1e, les observations suggèrent la présence d'azote. Une information encourageante, sachant que l'atmosphère terrestre est elle-même riche de ce gaz.

Pour confirmer la présence d'une telle atmosphère à 40 années-lumière de la Terre, les chercheurs prévoit d'étudier cette exoplanète au cours de 15 autres transits dans les années à venir. Ils comptent également se pencher sur le cas de trois autres planètes du même système : TRAPPIST-1f, TRAPPIST-1g et TRAPPIST-1h.