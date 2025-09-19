Espace : pourquoi le retour de l'Homme sur la Lune pourrait-il poser problème ?

De plus en plus de missions spatiales à destination de la Lune sont organisées. Véritable prouesses technologique, ce voyage serait également un danger pour les recherches scientifiques et astronomiques qui y sont menées. Voici pourquoi.

Les voyages lunaires auraient des conséquences dévastatrices. Plusieurs scientifiques ont alerté quant aux traces que laissent ces déplacements spatiaux, qui déposeraient des microbes terrestres, déréglant les conditions locales et brouillant les recherches menées sur le sol du satellite.

Effectivement, la Lune ne possédant pas d'atmosphère et de champ magnétique, elle ne dispose pas de la protection naturelle qui protège la Terre, par exemple. Un article du média spécialisé New Scientist met en avant ces caractéristiques et explique que les particules énergétiques, les températures extrêmes ainsi que certains rayons peuvent avoir des effets néfastes sur son sol.

Une nouvelle étude de la Nasa explique que, contrairement à ce que pensaient les scientifiques jusqu'alors, certaines formes de vie terrestres pourraient survivre sur la Lune plusieurs jours voire semaine, malgré les conditions inhospitalières qui y règnent. Une découverte importante car elle met en lumière les confusions qui pourraient exister à la suite d'analyses effectuées sur la Lune : les prélèvements réalisés sur le satellite pourraient donner de faux espoirs de découverte de vie lunaire, alors que ces organismes proviennent de la Terre et ont été transportés par les machines en provenance de la Planète bleue.

une de durée de vie de quelques heures à une semaine

Les expériences menées par certains laboratoires montrent même qu'en imitant les conditions existant sur la Lune (rayons ultraviolets, pression, température, etc), les microbes pouvaient y vivre pendant au moins vingt-quatre heures. Le plus résistant, appelé champignon noir Aspergillus niger, y tiendrait même une semaine.

Lors du congrès scientifique Europlanet, Stefano Bertone, chercheur à l'Observatoire de Paris, avait expliqué : «Nous retournons sur la Lune. Nous laisserons des traces. Nous devons mieux comprendre quel type de traces nous laisserons et comment les minimiser».

Avec les prochaines missions prévues par la Nasa (Artemis, prévu début 2026), la Chine ou encore Space X (Artemis III, courant 2026), cette problématique pourrait se présenter à court terme. Ces révélations pourraient avoir une conséquence économique simple pour ces programmes spatiaux : alourdir leur coût, en nécessitant des efforts de stérilisation plus importants encore.