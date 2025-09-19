Cette étoile sur le point d’exploser pourrait même être visible en plein jour, une première depuis quatre siècles

Composé de deux étoiles, le système stellaire V Sge intrigue les chercheurs. Son comportement instable pourrait annoncé une supernova, c'est-à-dire une explosion d'une grande luminosité.

Située à environ 3.000 années-lumières de la Terre, V Sagittae (V Sge) n'est pourtant pas à l'abri des regards. Au contraire, cette étoile double est scrutée par les astrophysiciens car son accroissement intense pourrait l'amener à exploser en une supernova suffisamment lumineuse pour être visible en plein jour. Un phénomène qui ne s'est pas produit depuis plus de 400 ans.

Comme l'explique Science et vie, V Sge est en réalité un système stellaire composé de deux étoiles qui tournent l'une autour de l'autre en un peu plus de 12h. Ce corps céleste intrigue les experts depuis des décennies, non seulement par sa luminosité exceptionnelle mais aussi en raison des variations soudaines et irrégulières de son éclat.

Depuis 2023, l'équipe internationale de chercheurs qui se consacre à son observation a notamment enregistré la lumière émise par V Sge dans toutes les longueurs d'onde visibles et infrarouges, à l'aide du télescope géant de l'Observatoire européen austral au Chili.

A greedy star not too far from Earth is eating its cosmic twin at a rate not seen before, our space scientists say.



Double star V Sagittae is burning unusually bright as the super-dense white dwarf is gorging on its larger mate in a feeding frenzy.



Les spectres relevés ont montré du gaz chaud projeté à très grande vitesse, notamment de l'hydrogène, de l'hélium ionisé, de l'oxygène et de l'azote très ionisé. Il semblerait en outre que les signaux enregistrés ne suivent pas la rotation du système, ce qui est inhabituel, et qu'une sorte d'anneau de matière entoure l'étoile double, indiquant qu'une partie de la matière est expulsée dans l'espace.

Les chercheurs se sont rendus compte qu'une des deux étoiles de V Sge, une naine blanche, aspire la matière de sa compagne à grande vitesse, au point d'être qualifiée de «cannibale». Un tel transfert est souvent observé dans les systèmes binaires, mais de manière beaucoup plus progressive. Ici du gaz s'échappe à des vitesses observées autour d'étoiles en train d'exploser, parfois au-delà de 3.000 km par seconde.

La «limite de Chandrasekhar» toute proche

C'est parce que ce processus se fait de manière si rapide et désordonnée qu'une partie de la matière est éjectée hors du système. Pour les astrophysiciens, il paraît clair que la naine blanche accumule trop de matière, trop rapidement, et se rapproche de la «limite de Chandrasekhar», un seuil de masse au-delà duquel elle ne peut plus rester stable et risque d'exploser en supernova.

Ce type de réaction est provoquée par une combustion incontrôlée de carbone dans une naine blanche. En raison de sa masse élevée, de son accroissement intense et de sa dynamique instable, V Sge pourrait produire une supernova de type Ia, libérant une énergie telle qu'elle peut temporairement rivaliser avec la lumière d'une galaxie entière.

Dans un communiqué, les chercheurs ont indiqué que l'explosion de ce système pourrait être suffisamment lumineuse pour être vue en plein jour sur la Terre. Sachant qu'en temps normal les scientifiques ne peuvent observer ce genre de phénomène qu'après coup, nombre d'entre eux recommandent une surveillance continue de V Sge, dans l'espoir de le capturer sur le vif.