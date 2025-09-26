Yunxian 2, le crâne chinois qui pourrait bouleverser la chronologie de l’évolution humaine

Une nouvelle analyse d’un crâne vieux d’un million d’années, découvert en Chine et baptisé Yunxian 2, suggère que la diversification des lignées humaines aurait commencé bien plus tôt qu’on ne le croyait jusqu'à présent, et peut-être en Asie plutôt qu’en Afrique.

De nouvelles pistes à explorer. Après la reconstitution numérique récente d’un fossile découvert en Chine il y a plus de trente ans, une partie de l’histoire de l’Humanité pourrait être réécrite. Selon une étude parue vendredi dans la revue Science, ce crâne vieux d’environ un million d’années indiquerait en effet que la séparation entre nos ancêtres et d’autres lignées humaines s’est produite près de 400.000 ans plus tôt qu’on ne l’imaginait, et peut-être en Asie plutôt qu’en Afrique.

Mis au jour en 1990 dans la province du Hubei, le spécimen baptisé Yunxian 2 avait jusqu’ici été rattaché à l’espèce Homo erectus. Mais l’utilisation de techniques de pointe — tomodensitométrie, imagerie en lumière structurée et reconstruction virtuelle — a permis à une équipe internationale de chercheurs de lui redonner forme. Leur modèle 3D révèle une capacité crânienne plus importante que prévu et des traits morphologiques évoquant Homo longi ou même Homo sapiens, espèces longtemps considérées comme bien plus tardives.

«Cela change beaucoup de choses»

«Cela change beaucoup de choses», observe Chris Stringer, anthropologue au Musée d’histoire naturelle de Londres et co-auteur de l’étude. «Il semble qu’il y a déjà un million d’années, les populations humaines s’étaient diversifiées en groupes distincts, ce qui rend notre évolution plus ancienne et plus complexe qu’on ne l’admettait jusqu’ici», précise-t-il.

Si cette hypothèse se confirme, Yunxian 2 pourrait témoigner de l’existence précoce de formes archaïques apparentées aux Néandertaliens ou à Homo sapiens. Une perspective qui ébranle la théorie dominante selon laquelle la dispersion des premiers humains se serait uniquement faite à partir du continent africain. Pour Michael Petraglia, directeur du Centre australien de recherche sur l’évolution humaine à l’université Griffith, «un basculement majeur est peut-être en cours, avec l’Asie de l’Est désormais placée au cœur du récit évolutif des hominidés».

Pour reconstituer le crâne écrasé de Yunxian 2, les chercheurs se sont appuyés sur un autre spécimen similaire, avant de comparer leur modèle virtuel à plus d’une centaine de fossiles. «Yunxian 2 pourrait être la clé pour comprendre» la mosaïque encore confuse de vestiges humains datés entre 1 million et 300.000 ans, insiste Chris Stringer.

Ces résultats s’inscrivent dans une série de découvertes récentes qui remodèlent notre vision des origines. En 2021 déjà, la mise en évidence d’Homo longi comme nouvelle espèce proche de l’homme avait surpris la communauté scientifique. «Les fossiles comme Yunxian 2 nous rappellent à quel point nos origines demeurent encore mystérieuses», conclut M. Stringer.