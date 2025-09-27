Joaquinraptor casali : une nouvelle espèce de dinosaure découverte, de la famille des mégaraptors

Des chercheurs ont découvert une nouvelle espèce de dinosaure. Elle appartenait au groupe des mégaraptors, connu pour avoir été l'un des prédateurs les plus voraces du Crétacé.

Un dinosaure effrayant. Une équipe de scientifiques argentins a trouvé un fossile exceptionnel appartenant à une nouvelle espèce de dinosaure : le «Joaquinraptor casali». Les chercheurs ont découvert, dans la mâchoire de ce specimen, un os de patte de crocodile de l'époque, montrant que ce mégaraptor chassait certains autres grands prédateurs.

Ces scientifiques ont réalisé cette découverte en Patagonie, région méridionale du continent sud-américain. Dans leur article publié sur Nature Communications, on peut lire : «la découverte concerne une nouvelle espèce de dinosaure appartenant au groupe des mégaraptors, connu pour son crâne allongé et ses griffes puissantes». Les scientifiques estiment que les os trouvés datent d'environ 66 à 70 millions d'années, période du Crétacé supérieur appelée «m aastrichtien» .

«un humérus crocodyliforme entre ses dents» a été découvert

Lors de la découverte du tout premier «Dromaeosauridae» de la catégorie des mégaraptors, qui remonte à 2004, le premier fossile trouvé était celui d'une griffe de 30 cm de long. Si elle a initialement été associée à un membre antérieur de l'animal de par sa taille, il a plus tard été démontré qu'elle n'était qu'une griffe de son premier doigt de la main. Une preuve que la taille de ces dinosaures est particulièrement imposante.

Mais l'un des éléments les plus remarquables de leur découverte, dont le rapport a été publié le 23 septembre, est la trouvaille simultanée d'un fragment d'os de crocodile, dans la mâchoire du dinosaure. La partie du joaquinraptor casali saisie contenait en effet un os d'un humérus crocodyliforme, que les chercheurs interprètent comme une proie. «De plus, la préservation d'un humérus crocodyliforme entre les dentaires du nouveau théropode pourrait fournir des informations sur les préférences alimentaires et les stratégies alimentaires des mégaraptores», écrivent ainsi les scientifiques sud-américains.

Un prédateur de plus de 7 mètres de long

Plus largement, au cours de ces recherches, le crâne, les os des bras, des jambes et de la queue de cette nouvelle espèce de dinosaure ont été découverts. Grâce à l'ensemble de ces fouilles, il a été déterminé que le specimen mesurait 7 mètres de long et avait au moins 19 ans au moment de son décès, dont la cause n'est pas apparue.

Si aucun squelette de mégaraptor n'a encore été compilé, on estimait avant cette découverte, grâce à des reconstitutions partielles de son anatomie, que sa taille pouvait atteindre 8 mètres de long et son poids aller jusqu'à 1 tonne.

Néanmoins, pour mieux comprendre cette espèce nouvellement découverte, les chercheurs précisent que d'autres recherches doivent être menées. Ils écrivent : «de nombreux aspects importants de la morphologie et de l'évolution des mégaraptores restent mal compris, en grande partie à cause de la nature fragmentaire de la plupart des fossiles de ces théropodes et de la rareté d'éléments squelettiques anatomiquement chevauchants parmi les taxons connus».