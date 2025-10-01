«L’éclipse solaire du siècle» : voici quand aura lieu ce phénomène rarissime

Ce n'est pas arrivé depuis plus de vingt ans, une éclipse solaire quasi-totale sera visible en 2026. Certains pays et même certaines régions de France sont susceptibles d'en être témoins.

Un événement d’exception. La prochaine éclipse solaire aura lieu dans moins d'un an. Surtout, et pour la première fois depuis 27 ans, la France vivra des taux d’occultation record.

Le 12 août 2026, l'Hexagone plongera en partie dans une pénombre éphémère. À Biarritz, l’éclipse solaire sera quasi totale à 99,5%, d’après les experts. Mais Toulouse, la Bretagne et la Vendée, ne manqueront pas non plus cet événement avec 98% d'occultation pour la ville rose et 95% pour l’ouest du pays. Tandis que l’Est de la France le vivra différemment avec 88% d’occultation à Strasbourg, 73% à Marseille et 64% à Nice.

C’est en Islande, au nord du Portugal et de l’Espagne que ce phénomène sera le plus total. Alors réservez déjà vos vacances si vous souhaitez en être témoin. La Lune y opacifiera entièrement le Soleil et leurs tailles sembleront similaires le temps d’un court instant. En effet, cet événement spectaculaire ne durera qu’entre 2 et 4 minutes au maximum, et cela juste avant le coucher du soleil.

Attention, le phénomène reste dangereux à regarder à l’œil nu. Les conséquences peuvent être graves et irréversibles. Il faudra donc s’équiper de lunettes spécifiques qui filtrent les rayons de notre étoile. Et les lunettes de soleil classiques, même superposées avec plusieurs paires, ne suffisent pas.

Même si en 2027, un nouveau phénomène est prévu (il ne sera qu’à 50% visible en France) sans compter les épisodes météorologiques qui pourraient en altérer la vue, l'éclipse totale de 2026 sera la dernière avant le 3 septembre... 2081, où elle sera complètement observable depuis l’Hexagone.