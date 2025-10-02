«Des conditions favorables à la vie» : pourquoi la lune de Saturne, Encelade, est porteuse d'espoir

La découverte d'un nouveau type d'organisme extra-terrestre sur Encelade, lune de Saturne, relance les recherches sur ce satellite. Encelade pourrait être propice à la vie.

Une avancée de taille. Des scientifiques de la Nasa ont découvert un probable nouveau type d’organisme extra-terrestre, détecté dans les geysers de glace d’Encelade, l’une des nombreuses lunes de Saturne. Cette trouvaille renforce ainsi la probabilité que ce satellite puisse abriter des conditions propices à la vie.

Comme le précise le média ABC News, cette découverte a été réalisée grâce à la mission spatiale Cassini-Huygens, lancée en 1997. C’est en 2008 que la sonde a survolé Encelade, qui fait partie des 274 lunes de la planète à l’anneau.

«Être habitable et être habité sont deux choses très différentes», a néanmoins temporisé auprès d'ABC News Fabian Klenner, de l’université de Washington, qui a participé à l’étude. «Nous pensons qu’Encelade est habitable, mais nous ne savons pas si la vie est bien présente».

Un «potentiel d'habitabilité»

Encelade, bien que petite (500 km de diamètre), possède des caractéristiques surprenantes : couverte de glace, cette couche abriterait une vaste mer. Les scientifiques soupçonnent que la lune est composée de sources hydrothermales, qui donnent naissance à des jets de vapeur d’eau.

Ce sont ces jets d’eau qui comporteraient le nouveau type d’organisme détecté. L’hypothèse est donc que ces organismes trouvent leur origine dans la mer cachée d’Encelade.

La présence d’eau liquide, de molécules organiques et de chaleur réunissent donc toutes les conditions nécessaires pour accueillir la vie. «Nous sommes surs que ces molécules proviennent de l’océan souterrain d’Encelade, ce qui améliore son potentiel d’habitabilité», a déclaré Nozair Khawaja, auteur principal de l’étude à l’université de Berlin.

Une mission européenne

Une nouvelle mission de l’Agence Spatiale Européenne, qui sera lancée dans plusieurs années, devrait justement envoyer un engin vers Encelade.

Dans le cadre du programme Voyage 2050, l’orbiteur devrait être équipé d'outils pour collecter et analyser la glace de la lune.