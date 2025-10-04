Ces 3 pays où le clonage d’animaux domestiques est autorisé

Nos animaux à quatre pattes peuvent «revenir» grâce au clonage. Si au sein de l'Union européenne cette pratique n’a pas été légalisée, dans trois pays ce business est en plein boom. Le tout pour un prix très élevé...

On aimerait que nos petites boules de poils soient éternelles. Dans certains pays, la commercialisation du clonage est autorisée sans être toujours explicitement légalisée. Etats-Unis, Chine et Corée du Sud accueillent déjà des entreprises qui réalisent ces pratiques.

États-Unis

Outre Atlantique, la société texane ViaGen Pets, clone depuis 2003 les bovins et en 2016 l’entreprise s’est attaquée à un autre type d’animaux : les domestiques. Le terme «un jumeau né à une autre époque», plutôt qu’un clone, est utilisée par la direction afin de moins heurter l'opinion. Aucune loi ne précise la légalité de cet acte, mais aucune ne l’interdit non plus. Il faut compter 50.000 euros pour un chien et moitié moins pour un chat.

La Chine

Comme d’habitude, la Chine voit les choses en grand et s’est lancée, il y a une dizaine d’années, le défi de construire la plus grande usine de clonage au monde. Dans un autre temps, les scientifiques chinois ont continué le développement des clones de chiens et de chats. Boyalife et Sinogene font partie de ces entreprises lucratives spécialisées en animaux de compagnie pour lesquelles il faut compter en moyenne 42.000 euros pour un chien.

Corée du Sud

Il est le pays en tête de ce business : la Corée du Sud. En plein projet de clonage d’un mammouth par une mère porteuse éléphante, l’entreprise Sooam Biotech excelle dans la reproduction de chiens et de chats nés de mères porteuses. Là encore, cloner un animal est réservé à une élite, puisqu'il faudra débourser environ 50.000 euros.

Pour autant, le gouvernement coréen n’est pas entièrement en accord avec ces pratiques même si des dizaines de chiens policiers ont été clonés avant que l’administration n'y mette un terme.