Des scientifiques créent pour la première fois des embryons à partir de l'ADN de la peau humaine

Des chercheurs américains ont réussi, pour la première fois au monde, à créer des ovules fonctionnels à partir de cellules de peau humaine. Une avancée qui pourrait, à terme, ouvrir une nouvelle piste pour le traitement de l’infertilité.

Traiter les problèmes d’infertilité n’est potentiellement plus de l’ordre de la science-fiction. Et pour cause, une équipe menée par la biologiste clinique Nuria Marti-Gutierrez à l’Oregon Health & Science University a réussi pour la première fois à générer des embryons en fécondant des ovocytes fonctionnels (des cellules reproductrices féminines), créés à partir de cellules cutanées humaines.

Le procédé consiste à retirer le noyau d’une cellule de la peau d’une femme et à l’insérer dans un ovocyte, dont le noyau a été retiré, expliquent les scientifiques dans une étude publiée le mardi 30 septembre 2025, dans la revue Nature Communications.

Une fois l’ovocyte créé, leur but a été de le féconder par un spermatozoïde. Mais cela n'est pas directement possible, car comme toutes les cellules non reproductives, l’ovocyte créé à partir de cellules de la peau possède 46 chromosomes. Or, la fécondation est possible si la cellule reproductrice compte 23 chromosomes, auxquels s’ajouteront les 23 autres du spermatozoïde. Les chercheurs en ont donc retiré la moitié, via une technique qu'ils ont baptisée «mitoméiose».

À partir de cette étape, la fertilisation a donc été possible. Sur les 82 candidats ovules, une petite dizaine se sont développés en embryons de quelques jours, un stade théoriquement suffisant pour les implanter chez une patiente lors d'une fécondation in vitro. Un progrès dont se félicite Shoukhrat Mitalipov, l’un des chercheurs de ce projet. «Nous avons réussi quelque chose que l'on pensait impossible», a déclaré Shoukhrat Mitalipov, cité par la BBC.

Une avancée majeure pour lutter contre l’infertilité

Cette technologie fait partie d’un domaine en pleine croissance visant à produire des spermatozoïdes et des ovules en dehors du corps, connu sous le nom de gamétogenèse in vitro. Cette dernière représente un progrès notable qui pourrait, à terme, offrir des solutions pour les femmes âgées qui n’ont plus d’ovules viables, les hommes qui ne produisent pas suffisamment de spermatozoïdes ou des personnes dont le traitement contre le cancer les a rendues infertiles.

Mais ce progrès inédit pourrait également redéfinir les règles de la paternité. C’est d’ailleurs ce qu’affirme à l’AFP, Paula Amato, une autre des auteures de l’étude : «Cela permettrait aussi à des couples du même sexe d’avoir un enfant apparenté génétiquement aux deux partenaires».

Car pour le procédé décrit, il n’est pas obligé d’utiliser une cellule cutanée féminine, celle d’un homme pourrait également être employée. Autrement dit, dans le cas d’un couple homosexuel masculin, la peau de l’un pourrait servir à fabriquer un ovule qui ensuite, se ferait féconder par le sperme de l’autre.

Néanmoins, la technique est encore loin d’être parfaite puisque le taux de réussite est de seulement 9%. De plus, la plupart des débuts d’embryons obtenus présentaient des anomalies chromosomiques. Pour Paula Amato, il faudra au moins une dizaine d'années pour que ses recherches profitent éventuellement à des patientes infertiles. La perspective d’une application clinique reste donc encore lointaine.

Des questions éthiques déjà soulevées

Même s’il ne s’agit encore que d’une expérience, ces recherches suscitent déjà d’importants questionnements éthiques. En France, l’Agence de la biomédecine fait déjà part de ses interrogations sur le cadre à mettre en place. Celle-ci, dans une publication diffusée sur son site, estime que la création artificielle de gamètes «pourrait profondément bouleverser le paysage de la reproduction humaine».

Elle est «susceptible de modifier, en profondeur, la dynamique de formation des familles, les normes sociales autour de la reproduction et les liens génétiques qui les sous-tendent», estime cette agence publique. Craignant un risque «d’eugénisme» au vu du grand nombre d'embryons qu'une telle technique permettrait de générer, elle appelle à «la mise en place d’un cadre éthique et juridique international (...) pour éviter une course à l'innovation non régulée».