«Cha 1107−7626» : quelle est cette mystérieuse planète «vagabonde» qui intrigue les scientifiques ?

«Cha 1107−7626» est une planète «vagabonde» qui avale 6 milliards de tonnes de matière par seconde. Du jamais vu dans l'Histoire de l'astrophysique. Voici tout ce qu'il faut savoir sur ce phénomène impressionnant.

Une planète pas comme les autres. Dans une nouvelle étude internationale, de nombreux chercheurs livrent les détails époustouflants de l'objet planétaire flottant appelé «Cha 1107−7626». Certaines découvertes sont totalement inédites.

La recherche astrophysique menée par de nombreux chercheurs internationaux a notamment démontré que cette planète présentait la particularité de se former toute seule dans l'espace. En effet, «Cha 1107−7626» dérive sans étoile dans la zone de l'univers située au nord-ouest d' IC ​​2631, à 620 années-lumières de la Terre, comme le rapportent les physiciens dans The Astrophysical Journal Letters.

De nombreuses autres planètes se déplacent librement dans l'espace, sans répondre à la gravité d'une étoile. Selon les astrophysiciens, des trillions de planètes seraient dans ce cas de figure, simplement au sein de la Voie Lactée. Si cette découverte est aussi largement commentée par les experts, c'est aussi car elle change la perception de nombreux analystes sur la création des planètes errantes : alors qu'on les cantonnait à objets éjectés de systèmes stellaires, cet exemple montre qu'il serait possible qu'elles se forment seule, comme une petite étoile.

De quoi amincir les différences entre certaines planètes massives et les petites étoiles, comme le déclare Belinda Damian, co-autrice de l’étude et astronome à l’Université de Saint-Andrews, dans un communiqué : «Cette découverte vient brouiller la frontière entre étoiles et planètes».

cinq à dix fois plus massif que Jupiter

Mais ce qui étonne le plus les scientifiques est la vitesse à laquelle cet objet croît : «Cha 1107-7626» avale en effet 6 milliards de tonnes de matière par seconde. Un chiffre bien supérieur à toute autre planète jamais observée. Au moment de son étude, «Cha 1107-7626» était estimé à cinq à dix fois plus massif que la plus grande planète du système solaire, Jupiter.

La croissance de cette planète est permise par un disque de gaz et de poussière qui aspire l'environnement de cet objet. Selon les experts, la planète ne grandit pas de manière constante, comme le veut le processus d'accrétion. Mais la vitesse de son développement impressionne d'autant plus les chercheurs qu'elle a été multipliée par huit depuis quelques mois et pourrait donc continuer de progresser.

de la vapeur d'eau observée dans le disque de la planète

Les astrophysiciens expliquent également que la matière s'écoule vers la planète grâce à des champs magnétiques puissants, un phénomène habituel chez les jeunes objets planétaires. Les travaux scientifiques ont même mis en évidence la présence de vapeur d'eau dans le disque de matière entourant «Cha 1107-7626».

Découverte dès 2008 par Kevin Luhman grâce aux télescopes spatiaux Spitzer et Magellan II, cette planète a déjà fait parler pour contenir des hydrocarbures dans son disque. C'est en effet l'objet de plus faible masse contenant de tels éléments. Pour effectuer les recherches les plus récentes, les scientifiques ont cette fois utilisé le télescope spatial de la Nasa appelé James Webb et comptent désormais sur le télescope géant ELT de l'ESO pour poursuivre leurs recherches.