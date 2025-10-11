«Potentiellement, cela peut être une nouvelle espèce» : un fossile de crocodile vieux de 180 millions d’années découvert dans l'Hérault

Le squelette quasi-complet d’un fossile de crocodile, datant de la période du Jurassique il y a 180 millions d’années a été dévoilé ce vendredi au grand public par le musée de Lodève (Hérault).

Une découverte d'une rareté «exceptionnelle». C'est en ces termes que le responsable des collections de paléontologie du musée de Lodève, Stéphane Fouché, a évoqué le squelette quasi-complet d'un fossile de crocodile, dévoilé ce vendredi au grand public par l'établissement situé dans l'Hérault. «C’est la première fois en France qu’on trouve un squelette de crocodile de cette qualité aussi bien conservé» a-t-il avancé. Et pour cause : long de cinq mètres et large de plus de deux, le fossile dévoile les pattes, la bouche très allongée qui présente également des restes de dents ou encore les pointes dorsales de l'animal.

L'histoire de cette trouvaille, elle aussi, mérite d'être racontée. Le fossile a en effet été apporté en partie au musée par un promeneur, curieux, qui l'avait trouvé par hasard à quelques dizaines de kilomètres de Montpellier, dans l’arrière-pays. «Ce monsieur ouvre une boîte en carton et nous montre, dedans, 11 vertèbres. Sur le coup, je ne savais pas de quel animal il s’agissait», expose Stéphane Fouché qui indique s’être ensuite rendu sur les lieux et avoir contacté des chercheurs. «L'érosion avait fait le travail pour nous, les fossiles étaient là, il n'y avait plus qu'à les ramasser», s'est-il souvenu. Bingo.

«recouvert d’une grosse couche de sédiments»

Les fouilles ont été réalisées quatre ans durant, dans le Lodévois - «l’un des territoires géologiques les plus riches de France», selon des termes employés Stéphane Fouché, sous la direction scientifique de Jérémy Martin, chercheur au CNRS, aidé par l’association Paléorhodania et du groupe archéologique lodévois. Le fossile était «recouvert d’une grosse couche de sédiments», précise Camille Auclair, restauratrice et paléontologue pour la société Kraniata.

«On a retiré des petits morceaux petit à petit et à la fin, par sablage, avec des grains de différentes densités, on est venus retirer la fine pellicule de sédiments qui restait, pour vraiment rendre le fossile parfaitement lisible et faire ressortir tous les petits détails», retrace-t-elle.

Ce crocodile qui a vécu l'ère des dinosaures habitait en partie dans l’eau et en surface. Si sa dentition montre une adaptation à un mode d'alimentation très piscivore, l’espèce n’a pas encore été officiellement identifiée, et des analyses scientifiques devant encore être menées, notamment en analysant le crâne «encore rattaché au reste du corps par les cervicales».

«Ce crâne est particulièrement intéressant et important car c'est lui qui doit déterminer à quelle espèce il appartient», détaille Camille Auclair. Et de poursuivre : «Potentiellement, cela peut être une nouvelle espèce. C'est ça que les scientifiques devront déterminer». Au musée de Lodève, ce fossile s’insère dans une collection déjà riche de pièces prélevées, pour la majorité localement, et qui retracent 540 millions d’années de l’histoire de la Terre.