«Plus résistant que l'acier» : qu'est-ce que le «superbois» mis au point par des scientifiques ?

Une entreprise américaine a mis au point un nouveau type de bois qui, selon ses expériences, serait dix fois plus performant que l'acier en rapport résistance/poids. Il est pourtant six fois moins lourd que celui-ci.

Une révolution pour le secteur de la menuiserie. Un tout nouveau matériau appelé «superwood» a été conçu par une entreprise américaine et se targue de posséder des caractéristiques exceptionnelles.

A l'origine de cette invention, le scientifique Liangbing Hu, qui a travaillé plus de dix ans sur ce projet au Centre d'innovation des matériaux de l'Université du Maryland, a effectué de nombreux essais pour rendre le bois plus résistant. En utilisant la cellulose, principal composant des fibres végétales, il visait à renforcer la solidité de celui-ci.

Une concurrence pour l'acier ?

Après de nombreux renforcements, ce nouveau matériau est lancé dans le commerce. Le scientifique a déposé plus de 140 brevets pour faire du «superwood» (superbois) un produit à part entière. Dès 2017, il avait amélioré la solidité du bois une première fois en le traitant chimiquement, en améliorant sa cellulose naturelle.

La société productrice de ce nouveau genre de bois, InventWood, a confirmé que son nouveau matériau était jusqu'à 20 fois plus solide que le bois ordinaire, et jusqu'à 10 fois plus résistant aux chocs, grâce à l'affaissement de sa structure poreuse naturelle. Il est également insensible aux champignons et aux insectes, et bénéficie d'une note record en matière de résistance au feu.

S'il coûte plus cher que les bois classiques, il n'a pas été créé pour leur faire concurrence, mais plutôt pour offrir une alternative à un autre genre de matière : l'acier. Selon Alex Lau, directeur d'InventWood, qui a rejoint l'entreprise du chercheur Liangbing Hu en 2021, son but n'est effectivement pas «d'être moins cher que le bois, mais de se montrer compétitif avec l'acier».

«beaucoup plus résistant et meilleur que le bois dans tous les aspects»

«D'un point de vue chimique et pratique, c'est du bois», a affirmé Alex Lau. Le scientifique lui-même a présenté son matériau : «Cela ressemble à du bois, et lorsque vous le testez, il se comporte comme du bois, sauf qu'il est beaucoup plus résistant et meilleur que le bois dans presque tous les aspects que nous avons testés».

Mais ses caractéristiques modifiées permettent d'entrevoir des progrès importants en matière de sécurité : grâce à un poids inférieur au bois classique, il pourrait se montrer permettre d'alléger les constructions et ainsi les rendre plus tolérantes aux vibrations. Un avantage qui pourrait permettre de réduire de nombreux dégâts dans les zones sujettes aux tremblements de terre.

Mais plus que les structures, l'entreprise détentrice des brevets du «superwood» veut concurrencer le secteur de l'ameublement. «On se plaint souvent que les meubles se détériorent avec le temps, souvent parce qu'ils s'affaissent ou se cassent au niveau des joints, qui sont aujourd'hui en métal, le bois n'étant pas assez résistant», explique Alex Lau.