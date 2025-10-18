Hérault : le fossile d'un crocodile géant qui vivait en France il y a 180 millions d'années exposé dès ce samedi à Lodève

Le fossile d’un crocodile du Jurassique, datant de 180 millions d’années et mesurant près de cinq mètres de long, va être exposé dès ce samedi 18 octobre et ce jusqu’au 15 mars prochain au sein du musée de Lodève (Hérault).

Une découverte «exceptionnelle» à plus d’un titre. Le musée de Lodève exposera dès samedi, et ce jusqu’au 15 mars 2026, le squelette quasi complet d’un crocodile du Jurassique datant de 180 millions d’années. A la fin de cette exposition intitulée «Anatomie comparée des espèces imaginaires», le fossile sera étudié par les chercheurs et ne sera plus visible au public pendant au moins un an.

«Long de près de 5 mètres, il s’agit du premier spécimen aussi complet et en connexion anatomique découvert en France pour cette époque», a précisé le monument sur son site officiel. Le fossile est long de cinq mètres, large de plus de deux. Ses pointes dorsales, sa colonne vertébrale, ses pattes, son long rostre et sa bouche très allongée garni de dents sont encore bien visibles.

Il a été apporté au musée en 2013 par un promeneur, curieux, qui l'avait trouvé par hasard à quelques dizaines de kilomètres de Montpellier, dans l’arrière-pays.

«Ce monsieur ouvre une boîte en carton et nous montre, dedans, 11 vertèbres. Sur le coup, je ne savais pas de quel animal il s’agissait (…) L'érosion avait fait le travail pour nous, les fossiles étaient là, il n'y avait plus qu'à les ramasser», a révélé Stéphane Fouché, le responsable des collections de paléontologie du musée de Lodève.

«Un des territoires géologiques les plus riches en France»

Les fouilles ont été menées pendant quatre ans dans le Lodévois, considéré comme «l’un des territoires géologiques les plus riches de France» par Stéphane Fouché, sous la direction scientifique de Jérémy Martin, chercheur au CNRS, avec l’aide de l’association Paléorhodania et du groupe archéologique lodévois.

Le fossile était «recouvert d’une grosse couche de sédiments», a détaillé Camille Auclair, restauratrice et paléontologue pour la société Kraniata. «On a retiré des petits morceaux petit à petit et à la fin, par sablage, avec des grains de différentes densités, on est venus retirer la fine pellicule de sédiments qui restait, pour vraiment rendre le fossile parfaitement lisible et faire ressortir tous les petits détails», a ajouté cette dernière.

Le crâne du crocodile devrait permettre d’identifier son espèce

Ce crocodile de l'ère des dinosaures vivait en partie dans l’eau et en surface. Si sa dentition montre une adaptation à un mode d'alimentation très piscivore, l’espèce n’a pas encore été officiellement identifiée. Pour cela, des analyses scientifiques doivent encore être menées, notamment en analysant le crâne «encore rattaché au reste du corps par les cervicales».

«Ce crâne est particulièrement intéressant et important car c'est lui qui doit déterminer à quelle espèce il appartient. Potentiellement, cela peut être une nouvelle espèce. C'est ça que les scientifiques devront déterminer», a expliqué Camille Auclair.

Au musée de Lodève, ce fossile s’insère dans une collection déjà riche de pièces prélevées, pour la majorité localement, et qui témoignent de 540 millions d’années de l’histoire de la Terre.