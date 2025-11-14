Cet incroyable «sac-poubelle» spatial pour ramasser débris et astéroïdes

Capture Bag est un système de sac gonflable conçu pour récupérer des objets spatiaux. Son but est de faire une pierre deux coups, en limitant les dommages environnementaux des débris spatiaux d'origine humaine et en utilisant certains astéroïdes à des fins énergétiques.

Une alternative à l'extraction minière ? Pour de nombreux chercheurs, l'espace constitue une myriade d'opportunités. L'une d'entre elles concerne les débris spatiaux de petite taille, qui pourraient être utilisés en tant que ressources.

Interrogé par CNN, le fondateur de TransAstra et ingénieur aérospatial, Joel Sercel, n'est pas sans savoir que «l’exploitation minière des astéroïdes est une activité très risquée et complexe». Pour que son invention, le Capture Bag, fonctionne pleinement, il doit détecter les corps célestes, les capturer, les transporter et les extraire en minéraux : «Pour résoudre ce problème, il faut en réalité en résoudre quatre autres : la détection, la capture, le transport et le traitement», précise-t-il ainsi.

«Une véritable révolution industrielle dans l'espace»

Après un premier test concluant réalisé en octobre dernier, au sein de la Station spatiale internationale et grâce à des financements privés et de la Nasa, respectivement à hauteur de 12 millions et 15 millions de dollars (10,3 et 12,8 millions d'euros) TranAstra se prépare à lancer de nouveaux essais, menés par une version beaucoup plus grande de son produit.

«Nous savons déjà où se trouvent des centaines de ces objets, et nous prévoyons d'aller en récupérer le premier en 2028. Nous sommes convaincus que cela engendrera une véritable révolution industrielle dans l'espace», résume avec fierté Joel Sercel.

Si la collecte d'échantillons d'astéroïdes pourrait constituer l'avenir en matière de ressources terrestres, il s'agit encore d'un projet coûteux et risqué. Seules trois missions ont permis de collecter des échantillons d'astéroïdes analysés sur Terre. Deux jeunes entreprises, Planetary Resources et Deep Space Industries, ont également fait faillite avant d'obtenir le moindre résultat.

«Du jamais vu» : un outil capable d'attraper un astéroïde de 10.000 tonnes

La compagnie américaine a ainsi déjà déployé une douzaine de télescopes sur trois sites et attend d'en ouvrir un quatrième, en Espagne. Elle appelle ses appareils des «Sutter», en référence à Sutter's Mill, ville historique où les aventuriers américains, notamment James Marshall, ont découvert les premières traces d'or en 1848. «Nous pensons que la prospection des astéroïdes à l'aide de télescopes mènera à une ruée de l'or dans l'espace», compare Joel Sercel.

Le professeur de génie mécanique à l'Université de Buffalo, John Crassidis, a expliqué que ces télescopes Sutter constituaient une approche particulièrement novatrice en matière d'exploitation minière des astéroïdes : «Si cela fonctionne, cela ouvrira véritablement la voie à l'exploitation minière des astéroïdes, car il en existe de nombreux petits que nous ne pouvons pas voir actuellement. La grande question est : pourront-ils trouver suffisamment d'astéroïdes pour que le projet soit rentable ? Nous le saurons bientôt. 2028 est un objectif ambitieux à mon avis, mais j'espère qu'ils y parviendront».

Les outils de capture développés par TransAstra existent pour l'heure en six tailles, de «micro» jusqu'à «super jumbo» : «Les plus petits sacs peuvent retenir un petit débris, de la taille d'une pastèque», détaille le créateur de l'entreprise. Mais TransAstra pourrait également se décliner en une version encore plus grande. La société s'apprête en effet à tester, à bord de l'ISS, une nouveau prototype : «Nous sommes passés d'un simple croquis sur un tableau blanc à la livraison du matériel pour la démonstration en vol en sept mois seulement, dans le secteur spatial, c'est du jamais vu». Il serait capable d'attraper un astéroïde de 10.000 tonnes, soit la dimension d'un petit bâtiment.

Selon Joel Sercel, l'un des avantages du CaptureBag par rapport à d'autres méthodes est sa capacité à saisir des objets aux formes, tailles et dynamiques rotationnelles variées : «Le même sac de capture peut être utilisé pour capturer des objets de formes différentes, à la seule condition qu'il soit suffisamment grand».