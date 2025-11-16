Léonides 2025 : comment observer l'impressionnante pluie d'étoiles ce dimanche et lundi ?

Les Léonides reviennent illuminer le ciel : leur pic est attendu ce dimanche et lundi, avec jusqu’à une quinzaine d’étoiles filantes par heure. Voici comment profiter au mieux de cette pluie spectaculaire.

Un spectacle sans pareil : une pluie d’étoiles filantes lumineuses et colorées s’apprête à traverser le ciel. Comme chaque année, les Léonides offriront un spectacle remarquable ce dimanche et lundi. Actives du 6 au 30 novembre, elles atteindront leur pic lors des nuits des 16 et 17 novembre, avec un maximum attendu lundi vers 19h. Jusqu’à 15 météores par heure pourront être observés à l’œil nu.

Spectaculaires mais régulières, les Léonides sont visibles dans la constellation du Lion et se distinguent par leur éclat, leurs teintes variées et leur vitesse fulgurante. Les boules de feu - des explosions plus intenses et prolongées que la moyenne - proviennent de particules cométaires plus grosses, explique la NASA.

L’essaim comprend aussi des météores rasants, filant près de l’horizon avec de longues traînées colorées. Leur vitesse figure parmi les plus rapides observées : 71 kilomètres par seconde.

33 ans pour effectuer une orbite complète autour du soleil

Pour admirer cette pluie d’étoiles, il est conseillé de se couvrir chaudement, de s’allonger confortablement - au sol ou sur une chaise longue - et de s’éloigner de toute source de pollution lumineuse. Mieux vaut également laisser ses yeux s’habituer à l’obscurité, en évitant l’usage du smartphone.

Les conditions d’observation seront optimales les 16 et 17 novembre grâce au ciel particulièrement sombre, avant la Nouvelle Lune. En 2033, une tempête de météores exceptionnelle La NASA recommande de regarder le ciel à distance du radiant, le point d’où semblent provenir les météores : ils apparaîtront alors plus longs et spectaculaires. En le fixant directement, ils paraîtront en revanche beaucoup plus courts, un simple effet de perspective appelé «raccourcissement».

Les Léonides mettent trente-trois ans pour effectuer une orbite complète autour du Soleil. Et lorsqu’elles repassent près du périhélie, l’essaim libère davantage de matière, entraînant de véritables tempêtes de météores, avec des centaines voire des milliers d’étoiles filantes visibles par heure. La dernière a eu lieu en 2002 ; la prochaine est prévue dans les années 2030.

Cette pluie lumineuse provient des poussières de la comète 55P/Tempel-Tuttle, découverte en 1865 et 1866. Il faudra attendre 1999, lors d’une tempête particulièrement intense, pour que les astronomes puissent prédire, pour la première fois, avec précision l’activité des Léonides. Selon les anticipations actuelles, jusqu’à 400 météores par heure pourraient être visibles le 17 novembre 2033.