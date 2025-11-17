Sentinel-6B : tout savoir sur ce satellite lancé ce lundi pour surveiller le niveau des océans

Le satellite Sentinel 6B décolle ce lundi de la base aérienne de Vandenberg, en Californie (États-Unis) pour rejoindre son prédécesseur, Sentinel 6-Michael Freilich, et lui succéder dans sa mission de surveillance du niveau des océans.

Décollage imminent. Le satellite Sentinel 6B doit décoller ce lundi matin vers 6h12 (heure de Paris) à bord d’une fusée de l’entreprise dirigée par Elon Musk SpaceX, pour rejoindre en orbite, à plus de 1.330 kilomètres de la surface de la Terre Sentinel 6-Michael Freilich.

Le projet, porté par la Commission européenne, l’agence spatiale européenne ESA, l’organisme européen en charge des satellites météorologiques Eumetsat et l’agence spatiale américaine Nasa, a pour objectif de surveiller le niveau des océans pour une durée de cinq ans.

Composé d’un altimètre en partie conçu par l’usine belge de Thales Aliena Space, ce dernier doit parvenir à scanner les mêmes données que son prédécesseur durant environ six mois, avant que Sentinel 6-Michael Freilich ne quitte définitivement son orbite.

Il s'agit ici du quatrième lancement de satellite du programme européen de surveillance de l’état de la Terre et du climat Copernicus cette année, après les missions Sentinel 1C, Sentinel 4 et Sentinel 5.

Des missions cruciales depuis 1991

L’objectif de Sentinel 6B sera de surveiller avec précision la hauteur des mers et des lacs sur environ 95% de la Terre, tous les dix jours. Les 5% restants sont scannés par un autre satellite, Sentinel 3, appartenant au même programme.

Son rôle sera aussi de mieux estimer les stocks d’eau sur notre planète, d’avoir une meilleure compréhension des modèles océaniques et de l’interface entre l’océan et l’atmosphère, d’améliorer les prévisions des phénomènes extrêmes et d’anticiper au mieux la trajectoire du réchauffement climatique.

«Ces missions sont cruciales et parmi les plus importantes au monde. C’est certainement l’une des plus grandes réussites européennes», a déclaré Elisabeth Hamdouch-Fuehrer, directrice adjointe de l’unité Observation de la Terre à la Commission européenne au média Sudinfo.

Menées depuis 1991 par les programmes TOPEX/Poseidon et Jason, ces missions ont notamment pu déterminer que le niveau de la mer s’est élevé de 3,3 mm/an entre 1993 et 2024, avec même une accélération à 4,2 mm/an sur les dix dernières années.

Un futur satellite, Sentinel 6C, serait déjà en préparation pour assurer la continuité du projet au-delà de 2030.