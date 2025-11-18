Decathlon dévoile sa combinaison spatiale qui sera testée dans l'ISS par l'astronaute Sophie Adenot

Decathlon a annoncé lundi 17 novembre, avoir développé une combinaison spatiale, qui sera testée par l’astronaute française Sophie Adenot à bord de la Station spatiale internationale (ISS) au printemps 2026.

L'enseigne d'équipements sportifs Decathlon se lance dans la course vers l'espace à sa manière. Lundi 17 novembre, la marque a présenté le prototype d'une combinaison spatiale qui sera testée, au printemps, par l'astronaute Sophie Adenot.

Baptisée «EuroSuit», le prototype inédit a été développé par le Centre national d’études spatiales (Cnes), le Medes (Institut de médecine et psychologie spatiales), la start-up française Spartan Space et l’enseigne Decathlon.



Cette combinaison a été conçue pour des missions à l’intérieur des véhicules spatiaux. Grâce à son ergonomie, elle garantit une liberté de mouvement et pourra être enfilée et retirée en moins de deux minutes, et ce, en parfaite autonomie. Cette combinaison devrait permettre aux astronautes de gagner en rapidité et d’assurer leur sécurité en cas d’urgence.

Des innovations testées dans l’espace

Dans le communiqué accompagnant l’annonce, Decathlon explique que cette combinaison intègre des innovations «inédites». Les casques, qui ont été conçus avec une structure en lattice (un tissu serré à petite échelle) seront «adaptés à la morphologie de chaque astronaute». La combinaison, quant à elle, s’ajustera à «l’allongement de la taille des astronautes en microgravité», précise l’enseigne française.

Le prototype sera testé au printemps prochain à bord de la station spatiale internationale (ISS), par l’astronaute Sophie Adenot au cours de la mission Epsilon. La scientifique devrait effectuer de nombreux tests qui se poursuivront au sol jusqu’en 2027.

La version la plus aboutie d’EuroSuit devrait, à terme, inclure un système d’étanchéité et de résistance au feu.