Comète 3I/Atlas : quel est cet astre mystérieux qui affole les réseaux jusqu'à Kim Kardashian elle-même ?

La comète 3I/ATLAS qui traverse actuellement notre système solaire à toute vitesse fascine les scientifiques et captive les réseaux sociaux, jusqu'à Kim Kardashian, qui veut y voir un vaisseau extraterrestre.

Vestige d'un lointain passé ou menace extraterrestre ? La comète 3I/ATLAS est actuellement au coeur de tous les débats, allant de la communauté scientifique, qui s’interroge sur sa provenance et sa composition, jusqu’aux réseaux sociaux, y compris dans certaines sphères complotistes, en passant par des personnalités comme Kim Kardashian, qui redoutent une attaque en provenance d’habitants d’une autre galaxie.

De la superstar à une élue du Congrès américain en passant par d'éminentes figures complotistes, diverses voix s'interrogent sur le fait qu'il s'agisse non pas d'une comète naturelle mais... d'un vaisseau alien. Bien que contredite par la Nasa, qui a dévoilé mercredi de nouvelles images de l'objet, cette théorie alimentée par un chercheur de la très renommée université Harvard et par de fausses images générées par l'intelligence artificielle, a vite gagné en popularité.

Wait…. what’s the tea on 3I Atlas?!?!!!!!!!????? — Kim Kardashian (@KimKardashian) October 30, 2025

«C’est incroyable de voir à quel point les gens se sont impliqués» dans ce débat, estime Thomas Puzia, astrophysicien à la tête de l'observatoire chilien ayant détecté 3I/ATLAS, tout en rappelant qu'il est «très dangereux» de donner du crédit à ces «spéculations». «Tous les faits indiquent qu'il s'agit d'un objet normal provenant de l'espace interstellaire. Cela le rend très exceptionnel, mais il n'y a rien que nous ne puissions pas expliquer par la physique», a-t-il affirmé.

Des milliards d'années avant notre système solaire

Depuis sa détection en juillet, cet objet céleste est seulement le troisième «interstellaire», c'est-à-dire étranger à notre système solaire, à jamais avoir été détecté par les scientifiques. De quoi susciter de nombreux remous, y compris au sein de la communauté, à l'image des débats provoqués en 2017 lorsqu'un autre mystérieux bolide interstellaire, Oumuamua, avait traversé notre galaxie. Certains chercheurs avaient déjà émis des doutes sur sa provenance.

À l'époque, Avi Loeb, professeur à Harvard, avait notamment soutenu la piste d'un vaisseau extraterrestre, une thèse controversée qu'il avait ensuite défendue dans un livre. Insistant cette fois aussi sur l'existence d'«anomalies», il accuse ses pairs de manquer d'ouverture d'esprit. «Évidemment que cela pourrait être naturel mais nous devons envisager d'autres possibilités, car si c'est le cas, les implications pour l'humanité seront énormes», insiste-t-il.

«Nous souhaitons vivement trouver des signes de vie dans l'univers mais 3I/ATLAS est une comète», a répliqué mercredi Amit Kshatriya, haut responsable de la Nasa. «Cela ressemble et se comporte comme une comète». Cette comète offre un «aperçu sans précédent d'un système extrasolaire qui est potentiellement plus ancien de plusieurs milliards d'années que notre propre système solaire, et tout cela est complètement balayé par ce débat sur les ovnis», déplore Thomas Puzia.

Une comète «extraordinaire»

Malgré ces divergences, les scientifiques s'accordent sur un point : 3I/ATLAS n'a rien d'ordinaire. Ce petit corps solide composé de roche et de glace venu des confins de l'espace recèle bien de nombreux mystères, notamment sur son origine et composition exacte, que les scientifiques espèrent percer grâce à des observations dans les semaines à venir, quand elle se rapprochera de la Terre.

Son observation pourrait notamment nous aider à mieux comprendre comment «les planètes se forment» ou encore «comment la vie apparaît autour d'autres étoiles, à différentes époques de la galaxie». «C’est une fenêtre sur un passé lointain, si lointain» qu'il pourrait même précéder «la formation de notre Terre et de notre Soleil», abonde Tom Statler, scientifique de la Nasa, disant «en avoir des frissons».

Contrairement aux deux premiers objets interstellaires détectés par le passé et n'ayant été que brièvement étudiés, les astronomes ont par ailleurs eu cette fois des mois pour observer 3I/ATLAS. Et ils espèrent qu'il ne s'agit là que d'un début, grâce à l'amélioration croissante des moyens d'observation et de détection.