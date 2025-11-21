«La première utilisation connue d’outils chez les loups sauvages» : ce moment où une louve récupère un panier à crabes (vidéo)

Une louve a été repérée en train de récupérer un panier à crabes dans un cours d'eau, ce qui serait une première utilisation recensée d'un outil humain par un loup sauvage.

Les effets de l'évolution en images. Au Canada, des chercheurs ont constaté qu'une louve avait été capable d'utiliser un panier dédié à la capture de crabes pour se nourrir. Une première historique chez cet animal sauvage.

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🔵 Les loups canadiens surprennent les biologistes : ils semblent évoluer.



En Colombie-Britannique, une jeune louve a appris à tirer des filets de pêche jusqu’au rivage pour en manger le contenu.

Des caméras l’ont filmée utilisant ses dents pour ramener… pic.twitter.com/jPfZco2bPA — KRONIK Insights (@KRONIKInsights) November 19, 2025

Détaillée dans la revue scientifique «Ecology and Evolution», la découverte était inattendue : les chercheurs avaient installé des caméras afin de comprendre comment et pourquoi des paniers à crabes étaient endommagés dans la région de la Colombie-Britannique au Canada.

Un apprentissage au fil du temps

Ce sont ces mêmes caméras qui ont permis de résoudre le mystère. «Cette louve est apparue, a vu un flotteur et savait que ce flotteur était attaché à un piège. Elle savait comment tirer le piège, et savait que si elle tirait le piège sur la plage, elle pourrait obtenir de la nourriture», a notamment expliqué Kyle Artelle, un biologiste en environnement à la State University of New York.

D'après les spécialistes, la louve aurait peut-être compris le fonctionnement du panier à crabes en essayant régulièrement de le ramener sur la rive.