«Le cerveau pourrait devenir un champ de bataille» : deux universitaires alertent sur le risque croissant d’usage des neurosciences

Selon deux universitaires britanniques, les dernières découvertes chimiques pouvant avoir des conséquences sur le cerveau humain pourraient devenir de véritables armes et menaces.

Le cerveau, le futur nerf de la guerre ? C’est ce que semblent indiquer Michael Crowley et Malcolm Dando, deux universitaires de l’université de Bradford, dans un ouvrage scientifique.

Comme l’indique le Guardian, les deux spécialistes universitaires, en déplacement à La Haye dans le cadre de la Conférence des États parties, qui supervise l’application de la Convention sur l’interdiction des armes chimiques, estiment qu’il est nécessaire d’avoir une intervention mondiale afin de limiter l’instrumentalisation des neurosciences.

Selon eux, l’emploi d’«armes cérébrales» suffisamment sophistiquées pour modifier la conscience, la perception et le comportement humain, voire tuer, ne relève plus de la science-fiction et pourrait fortement «devenir une réalité scientifique».

Une menace «réelle»

«Nous entrons dans une ère où le cerveau lui-même pourrait devenir un champ de bataille», a déclaré Michael Crowley. «Les outils permettant de manipuler le système nerveux central, pour le sédater, le désorienter, voire le contraindre, deviennent plus précis, plus accessibles et plus attrayants pour les individus», a-t-il ajouté.

De son côté, Malcolm Dando a estimé que la menace est «réelle et croissante» et que les connaissances actuelles en traitements neurologiques «pourraient être utilisées» à des fins malveillantes.

Toujours selon les chercheurs, il est nécessaire d’avoir un «contrôle» sur les armes neurologiques afin de «protéger l’intégrité de la science et le caractère sacré de l’esprit humain».