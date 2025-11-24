Sophie Adenot : Analyse de biocontaminations, botanique... L'astronaute française présente ce lundi les expériences qu'elle mènera à bord de l'ISS

L’astronaute française Sophie Adenot va présenter ce lundi 24 novembre le programme des expériences qu’elle mènera lors de sa mission de six mois à bord de la Station spatiale internationale (ISS).

Un programme chargé pour la Française. Ce lundi 24 novembre, l’astronaute Sophie Adenot va dévoiler le programme des expériences qu’elle doit mener au cours de sa première mission à bord de l’ISS.

Initialement prévue pour avril 2026, la mission de six mois à bord de la Station spatiale internationale de l’équipage Crew-12, auquel appartient Sophie Adenot, commencera le 15 février prochain. La Nasa a indiqué ce changement de date le 20 novembre dernier.

Occupant le poste de spécialiste de mission pour l’équipage Crew-12, Sophie Adenot aura des tests scientifiques et médicaux à réaliser. L’astronaute aura également pour mission de poursuivre les expériences françaises lancées précédemment à bord de l’ISS.

Santé et technologies futuristes

Sophie Adenot va durant ces six mois mener trois expériences touchant à la physiologie et à la santé. La première, intitulée EchoFinder, a selon la Cité de l’espace, pour enjeu «permettre aux astronautes de réaliser des échographies en totale autonomie à l’aide de la réalité augmentée et de l’intelligence artificielle, sans nécessiter d’expertise médicale préalable ni de guidage depuis la Terre».

La seconde : PhysioTool vise à «suivre divers paramètres physiologiques de l’astronaute» à l’aide de capteurs synchronisés. Enfin, la troisième : Echo-Bones sera menée «au sol avant et après la mission» à l’aide d’une nouvelle sonde pour réaliser des échographies osseuses, afin de mieux observer les changements de densité osseuse après un séjour prolongé dans l’espace.

Trois autres missions toucheront quant à elles aux technologies du futur. L’expérience EuroSuit est déjà largement médiatisée. Sophie Adenot va tester un prototype textile porté par l’agence spatiale française et Décathlon notamment.

La deuxième expérience MatISS-4 va porter sur l’observation de la prolifération des micro-organismes sur des surfaces intégrant de nouveaux matériaux pour permettre la conception de «matériaux anti-microbiens pour les futurs véhicules spatiaux» mais aussi sur terre dans les environnements médicaux par exemple.

Une expérience connectée avec 4.500 établissements scolaires

Enfin, la mission MultISS, a pour but de permettre l’analyse grâce à un imageur des «biocontaminations de surfaces à bord de l’ISS par analyse multispectrale et par fluorescence.»

Autre mission menée par l’astronaute française, la ChlorISS. Une initiative éducative ayant pour principal objectif de susciter la curiosité scientifique chez les plus jeunes. Des graines seront simultanément plantées, par Sophie Adenot à bord de l’ISS et 4.500 établissements scolaires sur terre.

Enfin, Sophie Adenot devra poursuivre les expériences françaises déjà en place par Thomas Pesquet lors de son dernier voyage à bord de l’ISS. Notamment, Lumina un «dosimètre à fibre optique qui a pour but de démontrer la fiabilité de ce composant pour la mesure des radiations ionisantes à l’intérieur de l’ISS».