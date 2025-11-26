Belgique : des traces de cannibalisme sur des femmes et des enfants détectées via l’étude d’ossements provenant des grottes de Goyet

Une étude belge publiée mercredi 19 novembre dans la revue spécialisée Scientific Reports a démontré des traces de cannibalisme à l’encontre de femmes et d’enfants dans les grottes de Goyet (Belgique).

Un comportement similaire à celui de certains chimpanzés. Une étude, menée par des scientifiques belges et des chercheurs du CNRS, et publiée mercredi dernier dans la revue spécialisée Scientific Reports, a mis en lumière des comportements cannibales visant des femmes et des enfants préhistoriques de l’époque néandertalienne.

Grâce à l’analyse d’ossements retrouvés dans les grottes de Goyet (province de Namur), fouillées au XIXe siècle par Édouard Dupont, les chercheurs ont pu démontrer que quatre femmes et deux enfants, dont un nourrisson, ont été la cible de cannibalisme après des conflits en Europe du Nord entre 45.000 et 41.000 ans avant Jésus-Christ.

En 2016, une précédente étude avait déjà permis de mettre en lumière qu’un tiers des os retrouvés dans cette grotte belge, en majorité provenant des membres inférieurs, présentaient des traces de cannibalisme.

«Une sélection délibérée»

«La composition - femmes et enfants, sans hommes adultes - ne peut être fortuite : elle reflète une sélection délibérée des victimes par les cannibales», a analysé Isabelle Crevecoeur, directrice de recherche au CNRS et co-auteure de l'étude.

En étudiant les isotopes de soufre des os, l’équipe de recherche a démontré que les individus provenaient d'une autre région. En effet, les fémurs et les tibias des femmes victimes de cannibalisme, étaient beaucoup moins robustes que ceux des Néandertaliens retrouvés sur les autres sites, renforçant ainsi l'idée d’un ciblage des individus pris pour cible.

Tous ces indices ont fait converger les scientifiques vers l’idée que ces femmes et enfants venus d'ailleurs ont été amenés à Goyet pour y être consommés sur place. Ce type de comportement, déjà observé par le passé chez les chimpanzés, a pour vocation d’affaiblir une population voisine ou d'affirmer un contrôle territorial.