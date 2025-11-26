«Une avancée cruciale» : un scientifique affirme avoir trouvé les premières preuves de l'existence de la matière noire

Depuis plusieurs décennies, les chercheurs tentent de prouver scientifiquement l'existence de la matière noire, une substance invisible. Un astrophysicien japonais affirme avoir réalisé une découverte remarquable à ce sujet.

«Une avancée cruciale dans la compréhension de la nature de la matière noire», selon l'astrophysicien Tomonori Totani. Ce chercheur japonais pense pouvoir démontrer son existence, qui a été théorisée il y a près d'un siècle.

Décrite dès les années 1930 par le Suisse Fritz Zwicky, la matière noire a été évoquée pour expliquer la rotation inexplicablement rapide des galaxies lointaines, qui ne correspondait pas aux vitesses que devaient permettre leur masse. La matière noire, une substance qui n'émet ni n'absorbe de lumière, a donc été mise en avant.

27% du cosmos

Mais pour les scientifiques , elle représente un casse-tête particulièrement compliqué : en n'exerçant aucune attraction gravitationnelle et en étant invisible, elle n'a jamais été repérée directement par les outils scientifiques, que ce soit par les détecteurs terrestres ou les télescopes spatiaux. Pourtant, elle représenterait 27% du cosmos, selon des calculs mathématiques.

Pour démontrer l'existence de celle qui est aussi appelée «matière sombre», Tomonori Totani a analysé les données du télescope spatial Fermi de la NASA , qui détecte les photons les plus énergétiques du spectre électromagnétique. Il a ainsi repéré des rayons gamma qui semblaient correspondre à la forme du halo de matière noire s'étendant en sphère depuis le cœur de la galaxie observée.

«Ce signal correspond étroitement aux propriétés du rayonnement gamma que l’on prédit être émis par la matière noire», a analysé le Japonais au média britannique The Guardian . Une découverte qu'il a publié dans le Journal of Cosmology and Astroparticle Physics .

Des particules 500 fois plus massives que le proton

Ses travaux soulignent que la galaxie qu'il scrutait est composée de particules élémentaires 500 fois plus massives que le proton.

Il affirme néanmoins que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour exclure d'autres processus astrophysiques et émissions de fond susceptibles d'expliquer ces phénomènes.

L'astrophysicien est cependant très enthousiaste et estime que ces recherches pourraient constituer une avancée cruciale dans la quête de cette substance insaisissable.