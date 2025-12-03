«Elle ne reviendra pas avant 2042» : ce que l'on sait sur la Super Lune de ce jeudi 4 décembre

Le 4 décembre 2025, un spectacle céleste rare sera à observer. La dernière pleine lune de l'année, dite Super Lune, est un phénomène exceptionnel à ne surtout pas rater, voici pourquoi.

La lune la plus brillante de la décennie arrive. Le 4 décembre 2025, la lune atteindra une déclinaison exceptionnelle, la plus haute du ciel depuis des décennies. Ce phénomène, appelé «Super Lune», s'inscrit dans un cycle lunaire rare appelé la trajectoire. Ce cycle, de 18,6 ans fait que certaines pleines lunes atteignent une hauteur inédite dans le ciel, elle se lève donc après le coucher du soleil et reste extrêmement haute jusqu'à l'aube, sans être masquée par des immeubles ou des arbres.

En France métropolitaine, celle qui est baptisée «cold moon», ou lune froide, sera observable à partir de 23h14. Selon les experts, elle sera 7,9% plus grande et 15% plus lumineuse qu'une pleine lune moyenne. Elle sera visible dans la constellation du Taureau, une aubaine pour les passionnés d'astronomie et de photographie. Afin de profiter de cette lune au mieux, il est recommandé de se poster dans un endroit dégagé, de préférence dans une zone rurale, ou en périphérie urbaine, et de se munir de jumelles, ou d'un appareil photo.

Une prochaine Super Lune en 2042

Selon les données compilées par les observateurs astronomiques, la prochaine fois qu'une pleine lune offrira un tel spectacle, ce sera en 2042. Autrement dit, il faudra attendre près de deux décennies pour pouvoir l'observer à nouveau depuis la Terre.

La particularité de cette dernière ne se résume pas uniquement à sa proximité rare avec la Terre, mais également à la position que la lune occupera dans son cycle de déclinaison. Ce cycle provoque des «standstills lunaire», pendant cette période, la lune atteint des déclinaisons extrêmes (très hautes ou très basses) dans le ciel. En 2025, nous sommes dans une phase majeure de ce cycle, ce qui rend cette «Super Lune» particulièrement élevée.

Les tribus amérindiennes (notamment les Mohawks) et les premiers colons européens dans l'hémisphère Nord, ont surnommé ce phénomène la «Lune froide», pour des raisons historiques et saisonnières. En effet, son nom sert de marqueur temporel pour indiquer l'entrée dans la saison la plus froide de l'année. On l'appelle parfois «Lune des Longues Nuits », car c'est la plus proche du solstice d'hiver qui est le jour où la nuit est la plus longue de l'année.