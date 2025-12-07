Espace : Le boom des satellites représente un gros problème pour les télescopes spatiaux, selon une étude

Une nouvelle étude menée par la NASA révèle que la multiplication des satellites en orbite terrestre basse pourrait altérer jusqu'à 96% des images prises par certains télescopes spatiaux.

Un problème de taille. Une récente étude menée par la NASA a constaté que la présence des satellites en orbite terrestre basse (allant jusqu’à 2.000 kilomètres d’altitude) avait tendance à perturber les télescopes spatiaux.

En effet, les satellites réfléchissent la lumière du soleil, la lumière cendrée (pâle illumination de la partie de la Lune normalement plongée dans l'obscurité), les infrarouges ou encore les ondes radio. Ces lumières réfléchies sont ensuite susceptibles d’altérer des images cosmiques en laissant derrières elles des traînées lumineuses.

Au cours de l’étude, les chercheurs ont simulé environ 18 mois d'observations télescopiques en supposant que l'orbite terrestre basse serait encombrée par 560.000 satellites, une prédiction qui pourrait arriver dans les prochaines années. Ils ont ainsi constaté que les traînées de satellites perturberaient entre 40% et plus de 96% des images prises par les principaux télescopes spatiaux.

«Avant que ces satellites ne deviennent opérationnels, nous devons déterminer les conséquences pour les télescopes et identifier les solutions pour atténuer les problèmes éventuels», a déclaré à ABC News le Dr Alejandro Serrano Borlaff, chercheur au Centre de recherche Ames de la NASA et co-auteur de l'étude.

Quelles solutions pour les scientifiques ?

Les données de l’étude montrent que le nombre de satellites en orbite terrestre basse est passé d'environ 2.000 en 2019 à 15.000 en 2025. Ce chiffre devrait davantage augmenter au cours de la prochaine décennie.

«Plus nous lançons de satellites dans l'espace, plus l'espace disponible pour les télescopes, et pour l'astronomie en général, se réduit», a déclaré le Dr Alejandro Serrano Borlaff.

Aujourd’hui, les scientifiques peuvent «corriger» les traînées des satellites mais cela incite à supprimer définitivement les informations sous-jacentes. Un trop grand risque pour le progrès scientifique.

«Nous devons trouver un moyen de concilier ces deux impératifs», a affirmé le spécialiste auprès d’ABC News. Un nouveau défi pour la NASA.