Solstice d’hiver 2025 : quel est ce phénomène qui a lieu ce dimanche ?

L’hémisphère nord connaît le solstice d’hiver ce dimanche 21 décembre, un moment astronomique unique qui marque le jour le plus court et la nuit la plus longue de l’année. Ce phénomène s’explique par l’inclinaison de la Terre par rapport au Soleil.

L’hiver est officiellement là. Ce dimanche 21 décembre, l’hémisphère nord vit un événement astronomique particulier : le solstice d’hiver, moment qui marque le jour le plus court et la nuit la plus longue de l’année. Cette journée n’est pas seulement une étape dans le calendrier, elle correspond au point où l’un des pôles de la Terre atteint son inclinaison maximale par rapport au Soleil, ce qui réduit au minimum la lumière solaire reçue et annonce le début de l’hiver astronomique.

l'arrivée de hiver

Même si ces derniers jours les températures ont pu sembler trop douces pour la saison, le calendrier astronomique ne laisse place à aucune ambiguïté. L’hiver arrive bel et bien. C’est précisément parce que la Terre est inclinée sur son axe d’environ 23,5° que ce phénomène se produit. Lorsque l’hémisphère nord est le plus éloigné du Soleil, il reçoit moins de lumière et de chaleur, réduisant ainsi la durée du jour à son minimum annuel.

Cette configuration astronomique explique pourquoi il s’agit du jour le plus court de l’année et de la nuit la plus longue, un phénomène que l’on observe chaque année entre le 20 et le 23 décembre, le plus souvent le 21 ou le 22.

Pour ceux qui vivent dans l’hémisphère sud, ce même moment n’a pas du tout la même signification puisqu’il correspond au solstice d’été, c’est-à-dire au jour le plus long et à la nuit la plus courte de l’année. Dans ce contexte, certains préfèrent parler de «solstice de décembre» afin d’éviter toute confusion entre les deux hémisphères.