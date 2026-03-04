«Héron de l’enfer» : quelle est cette espèce de dinosaure vieille de 100 millions d’années découverte dans le Sahara ?

Des paléontologues américains viennent de faire une découverte surprenante au Niger. La révélation d’un crâne de dinosaure avec une corne semblable à une épée plantée en plein milieu de sa tête. On le surnomme : «héron de l'enfer».

La grande lignée des dinosaures n'a pas fini de livrer ses secrets. En atteste la récente découverte du «Spinosaurus mirabilis», traduit du latin le «Spinosaure étonnant», par Paul Sereno et son équipe. Ce géant était l’un des 55 fossiles retrouvés par les paléontologues lors de leurs recherches en 2022 dans le Sahara du Niger (Afrique occidentale), «l'expédition du siècle» selon cet expert. Quatre ans plus tard, l'espèce vient d'être identifiée et les chercheurs la comparent à un «héron de l'enfer» en référence au grand échassier carnivore vivant près des plans d'eau.

Ce dinosaure était doté d’une nageoire dorsale mais aussi d’un os en forme de cimeterre (un sabre oriental) de 50 cm dépassant de son crâne. Avec une hauteur de 4,8 à 6 m, sa taille était équivalente à celle du Tyrannosaurus Rex, vivant à la même époque, il y a environ 100 millions d'année. Cette créature chassait des poissons et d’autres proies aquatiques à l’aide de son long museau et de ses rangées de dents puissantes.

Say hello to Spinosaurus mirabilis

Sereno et al., 2026 pic.twitter.com/3hyW4kHKE2 — Smash Bros Initiative (@SmashAssemble) February 19, 2026

Pour autant, selon Paul Sereno, «ce n'est pas un animal aquatique. Ce n'est pas un plongeur, ni un voyageur océanique chevronné». Cette découverte a été faite assez loin à l’intérieur de la Terre, entre 500 km et 1.000 km des environnements marins les plus proches. Cette annonce de l’équipe de Paul Sereno leur permet d’émettre l'hypothèse que ce carnivore vivait dans une région boisée sillonnée de rivières. À l’avenir, les chercheurs espèrent en savoir plus sur l’habitat et la période exacte de son vécu.

«Je vois ce dinosaure comme une sorte de «héron de l'enfer» qui n'avait aucun mal à patauger dans deux mètres d'eau grâce à ses pattes robustes», explique Paul Sereno à nos confrères du New York Post. Après l’étude de sa mâchoire inférieure, les paléontologues ont remarqué que les dents du spinosaure dépassaient celles de sa mâchoire supérieure. Il devient donc le seul spinosauridé à avoir cette configuration dentaire.