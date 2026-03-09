Peut-on faire pousser des légumes sur la Lune ? Cette expérience inédite y répond

Des chercheurs de l’université Texas A&M ont réussi à faire pousser des pois chiches dans un sol lunaire reconstitué en laboratoire. Cette expérience, publiée dans Scientific Reports, explore la possibilité de cultiver des aliments sur la Lune pour de possibles futures missions habitées.

Et si, demain, les astronautes cultivaient leur propre nourriture sur la Lune ? La question n’a rien d'un film de science-fiction. En effet, une équipe de chercheurs américains vient justement de tester la possibilité de faire pousser des pois chiches dans un sol lunaire… ou plutôt dans sa version simulée en laboratoire.

L’expérience a été menée à l’université Texas A&M, dans une chambre de culture à climat contrôlé. Les scientifiques y ont semé des graines de pois chiches de la variété «Myles».

Particularité du protocole : les graines ont été enrobées de champignons avant d’être plantées dans un mélange de régolithe lunaire simulé, autrement dit une imitation du sol de la Lune, ainsi que de vermicompost, un substrat riche issu de la décomposition de déchets organiques par des vers de terre. Le régolithe utilisé dans l’étude a été produit par l’entreprise américaine Space Resource Technologies, spécialisée dans les matériaux destinés à la recherche spatiale.

Des résultats encourageants mais encore limités

Les résultats, publiés dans la revue scientifique Scientific Reports, ont montré que les plantes ont réussi à pousser dans des mélanges contenant jusqu’à 75% de régolithe lunaire simulé. Les chercheurs ont néanmoins observé une tendance claire : plus la proportion de régolithe augmentait, plus le nombre de pois chiches récoltables diminuait. En revanche, la taille des graines produites est restée globalement stable.

Cependant, lorsque les graines ont été plantées dans du régolithe pur, les plants n’ont jamais atteint le stade de floraison. Ils ont fini par dépérir avant de produire des graines.

L’étude, menée notamment par Jessica Atkin, doctorante et boursière de la NASA au département des sciences du sol et des cultures de Texas A&M, revêt un caractère d'une importance capitale. «Les pois chiches sont riches en protéines et en nutriments essentiels, ce qui en fait une culture intéressante pour l’agriculture spatiale», a-t-elle expliqué.

Un enjeu crucial pour les futures bases lunaires

Si positifs, les résultats de cette expériences pourraient intéresser les super puissances mondiales. En effet, les États-Unis, avec le programme Artemis de la NASA, et la Chine, ont tous deux affiché leur ambition de renvoyer des astronautes sur la Lune dans les prochaines années, avec à terme l’idée d’y installer des bases permanentes.

Dans ce contexte, produire de la nourriture directement sur place deviendrait un enjeu stratégique car transporter toutes les provisions depuis la Terre serait extrêmement coûteux.

«Pour établir une présence durable sur la Lune nous devrons apprendre à cultiver des aliments sur place», a expliqué Sara Oliveira Santos, chercheuse postdoctorale à l’Institut de géophysique de l’université du Texas et co-auteure de l’étude.

Selon elle, il serait impossible de faire reposer la survie des astronautes sur des ravitaillements réguliers venus de la Terre, notamment à cause du coût et du poids des cargaisons spatiales.

Les plantes pourraient par ailleurs jouer un rôle bien plus large dans ces bases spatiales. Elles participeraient notamment à la production d’oxygène et à l’équilibre des systèmes de survie, souligne l’astrobiologiste Jyothi Basapathi Raghavendra, de l’université de Northumbria au Royaume-Uni.

Le principal défi de toute cette expérience reste toutefois la nature du sol lunaire lui-même. Le régolithe est constitué de poussières et de fragments de roche broyés par des milliards d’années d’impacts de météorites.

Les particules sont souvent dépourvues de matière organique, autrement dit, tout l’inverse d’un sol terrestre fertile. Un premier pas vers ce qui pourrait, un jour, ressembler à une agriculture… extraterrestre.