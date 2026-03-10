Comment les souris voient-elles le monde ? Des images stupéfiantes témoignent de la perception animale (vidéo)

Des chercheurs de l’University College London ont réussi à reconstituer de courts films à partir de l’activité cérébrale de souris ayant visionné des vidéos. Cette expérience, rendue possible grâce à l’intelligence artificielle, offre un aperçu inédit de la façon dont ces animaux perçoivent leur environnement.

Des scientifiques ont réussi un exercice inédit : recréer des images à partir de l’activité cérébrale de souris. L’objectif ? Tenter de comprendre comment ces animaux perçoivent leur environnement.

Dans cette expérience menée par des chercheurs de l’University College London, des rongeurs ont visionné de courtes vidéos d’une dizaine de secondes montrant des humains pratiquant différents sports comme de la gymnastique, de l’équitation ou encore de la lutte. Pendant ce temps, les chercheurs ont enregistré l’activité électrique de leur cortex visuel grâce à un laser infrarouge.

À partir de ces données, un programme d’intelligence artificielle a ensuite tenté de reconstruire ce que les souris avaient vu. Résultat : de courts films granuleux et pixellisés, qui donnent malgré tout un aperçu du traitement visuel de l’animal.

Le principe s’appuie sur le cortex visuel, la zone du cerveau qui transforme les signaux envoyés par les yeux en images. Les chercheurs ont entraîné une intelligence artificielle à reproduire l’activité cérébrale observée chez les souris. Pour y parvenir, ils ont modifié des images vidéo jusqu’à ce que les prédictions de l’algorithme correspondent aux signaux enregistrés dans leur cerveau.

Une nouvelle fenêtre sur la perception animale

Ces travaux, publiés dans la revue scientifique eLife, n’en sont qu’à leurs débuts. Les images restent très approximatives, en partie parce que la vision des souris est nettement moins précise que celle des humains. Selon Joel Bauer, chercheur à l’University College London, la qualité pourrait toutefois s’améliorer à mesure que la technologie progresse. Les scientifiques espèrent notamment reconstituer, à terme, un champ de vision plus complet.

Pour les chercheurs, cette méthode ouvre une nouvelle fenêtre sur la perception animale. Contrairement aux humains, les animaux ne peuvent évidemment pas décrire ce qu’ils voient ou ressentent. «Avec les humains, on peut demander ce qu’ils ont vu ou rêvé. Avec les animaux, ce n’est pas possible», rappelle Joel Bauer.

À plus long terme, ces travaux pourraient permettre de mieux comprendre la manière dont les animaux interprètent le monde qui les entoure. Les scientifiques espèrent aussi répondre à des questions restées jusqu’ici insolubles : les animaux rêvent-ils d’images similaires aux nôtres ? Sont-ils sensibles aux illusions d’optique ? Peuvent-ils halluciner ?

Si ces recherches fascinent, elles soulèvent aussi des interrogations lorsqu’elles sont appliquées à l’humain. Plusieurs équipes tentent déjà de reconstruire des images à partir d’IRM cérébrales. À terme, certains craignent que ces technologies puissent accéder non seulement à ce que nous voyons… mais aussi à ce que nous imaginons. «La confidentialité de nos données neuronales deviendra un enjeu majeur», prévient Joel Bauer.

Pour l’instant, les chercheurs se concentrent principalement sur le monde animal. Et l’ambition est immense : parvenir un jour à se rapprocher de ce que ressent réellement une autre espèce. Comprendre, par exemple, ce que perçoit une chauve-souris dans l’obscurité. Une perspective encore lointaine, mais qui pourrait profondément transformer notre regard sur le vivant.