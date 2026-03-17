Espace : ces astronomes affirment avoir découvert un nouveau type de planète

Une nouvelle planète composée entièrement de lave en fusion a été découverte par des chercheurs européens. Situé à 35 années-lumière de la Terre, cet astre est environ 1,6 fois plus grand que notre planète.

Un nom quelque peu abscons pour une découverte majeure. Des chercheurs européens ont identifié une planète composée de lave en fusion : L98-59d. Agé de 5 milliards d’années, ce monde lointain est situé à 35 années-lumière de la Terre et fait environ 1,6 fois la taille de notre astre. La température à sa surface serait de 1.900 °C, rapporte une étude de la revue scientifique Nature et publiée dans The Guardian.

«Tout est vraiment dans un état pâteux et en fusion. C’est comme de la mélasse. Il est probable que le noyau de cette planète soit lui aussi en fusion», a expliqué le Dr Harrison Nicholls, astrophysicien à l’Université d’Oxford.

Et d'ajouter : «Si des extraterrestres pouvaient vivre dans la lave, ce serait extraordinaire, mais je doute fort que ce soit habitable. C'est agréable de se délecter de l'étrangeté même de cette planète».

Des conditions peu propices à l’existence de la vie

En effet, selon The Guardian, l’atmosphère de L98-59d, riche en sulfure d’hydrogène, dégage une odeur nauséabonde «d'œuf pourri», rendant les conditions peu propices à l’existence de la vie.

Longtemps, les astronomes n'ont pu étudier ces planètes extragalactiques, trop éloignées pour être photographiées ou atteintes par des engins robotiques. Grâce à la puissance du télescope spatial James Webb, il est maintenant possible d’analyser la lumière stellaire filtrée à travers l’atmosphère d’une planète et d’identifier les gaz présents.

À travers des simulations informatiques avancées, les chercheurs ont reconstitué l’histoire de L98-59d depuis sa formation. Les résultats indiquent que la planète possède un océan de magma global s’étendant sur des milliers de kilomètres sous sa croûte, ainsi qu’un cœur potentiellement fondu.