La santé des hommes pourrait influencer de manière significative l’issue des grossesses de leurs partenaires, selon une étude

Une étude publiée dans The Lancet s’est penchée sur le lien qui existerait entre l'hygiène de vie et la santé des hommes avant la conception de leur enfant et la santé future de celui-ci.

La grossesse, demeure encore un phénomène que l’on connaît peu. C’est pourquoi des chercheurs continuent d’explorer ce sujet. Que se passe-t-il dans le corps d’une femme, tant sur le plan physique et physiologique, qu’hormonal ?

Et qu’en est-il du futur papa ? Car, s’ils ne portent pas l’enfant, ces derniers n’en restent pas moins des acteurs essentiels de la grossesse, de la conception au soutien moral et émotionnel qu’ils apportent à la future maman.

Et justement, une étude publiée le 16 mars dernier dans la revue The Lancet suggère que la santé des hommes pourrait influer sur l'issue de la grossesse de leur partenaire, ainsi que sur la santé de leur futur enfant.

En effet, les chercheurs ont conclu que l'hygiène mode de vie d'un homme avant la conception, notamment sa santé mentale, son alimentation, sa consommation d’alcool et de tabac, jouerait un rôle sur le bon développement du fœtus.

L’alcool, la dépression et l’âge du père : des facteurs déterminants ?

Concernant la consommation d’alcool et de tabac, les hommes qui buvaient régulièrement avant la conception de leur enfant présenteraient un risque accru de 35% de concevoir un enfant atteint d’une malformation congénitale.

Parallèlement, d'autres études ont établi un lien entre l'âge du père et un risque plus élevé que leurs enfants développent certaines pathologies. Elles avancent par exemple que les pères âgés de 45 ans, et plus, pourraient avoir plus de chances d'avoir des enfants atteints d'autisme.

Enfin, en matière de santé mentale, des recherches indiquent que les hommes souffrant de dépression ont 42% plus de risques d'avoir des enfants qui développeront eux-mêmes des troubles dépressifs.

À noter que les chercheurs ont précisé qu’il fallait encore des années de recherche pour établir avec certitude l’impact de la santé du père sur celle de l’enfant.

Néanmoins, ils rappellent que se concentrer uniquement sur la santé des femmes enceintes, sans tenir compte de celle de leur partenaire, ne permet pas de comprendre pleinement les facteurs à l’origine de certains troubles ou maladies chez les enfants.