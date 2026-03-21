Doolysaurus : quel est ce bébé dinosaure qui doit son nom à un dessin animé ?

Un nouveau crâne de dinosaure a été découvert dans un fossile. Plus précisément, un bébé dinosaure. Il a été retrouvé en Corée du Sud et a été surnommé Doolysaurus en hommage à un dessin animé très populaire dans le pays.

Tout vert, tout mignon et sur deux pattes, Dooly est un petit dinosaure connu par de nombreuses générations en Corée du Sud. Son nom a donc été une évidence lorsqu'une nouvelle espèce de dinosaure a été découverte dans le pays.

En 2023, un fossile a été trouvé par Hyemin Jo, un paléontologue coréen. Mais seuls certains os étaient visibles à ce moment là. Ce qui avait mis la puce à l'oreille aux chercheurs était un amas de petits cailloux qui aident à la digestion nommés gastrolithes encore en place. Conclusion : le corps n'avait peut-être pas été dispersé après la mort, il restait encore des analyses à faire dans ce bloc rocheux.

Le morceau a été envoyé à l'Université du Texas pour être étudié au micro-CT, une technique d'imagerie tellement puissante qu'elle a pu dévoiler le crâne de l'animal. «Nous ne nous attendions pas à trouver autant d’éléments», explique dans un communiqué Jongyun Jung, qui a dirigé l’étude publiée dans la revue Fossil Record.

D'après les analyses, le bébé Doolysaurus huhmini était âgé de 2 ans seulement et faisait la taille d'une dinde. Mais sa taille aurait pu doubler à l'âge adulte. Il est également probable que son corps était recouvert d'une sorte de duvet.

un omnivore

Ce bipède appartient désormais aux thescélosauridés, un groupe de dinosaures qui vivait en Asie et en Amérique du Nord au Crétacé entre environ 113 et 94 millions d'années. Sa morphologie et la trouvaille de gastrolithes prouvent que l'animal était omnivore. Végétaux, insectes et petits animaux étaient son repas.

ドゥリサウルス・ホミニ

Doolysaurus huhmini

白亜紀中期の韓国に生息していたテスケロサウルス科の新種恐竜。２歳くらいの幼体と見られる。かわいいですね。 pic.twitter.com/VPws5fcqth — 服部雅人 Masato Hattori (@dgdt2425) March 20, 2026

Le Doolysaurus huhmini honore, par son nom huhmini, le paléontologue Min Huh qui a fondé le centre des dinosaures et contribué à la recherche des espèces décédées. Il a également collaboré étroitement avec l'Unesco pour protéger les sites en Corée du Sud où des fossiles pourraient encore être enfouis.

Depuis 15 ans, aucune nouvelle espèce de dinosaure n'avait été trouvée dans le pays. Et surtout aucun crâne. Cette découverte a remis sur la table d'anciennes analyses qui pourraient être réexaminées.