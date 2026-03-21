Pourquoi la cigarette peut sauver les oiseaux

Plusieurs études ont démontré que la présence de mégots de cigarettes dans les nids d'oiseaux était bénéfique. Un moyen étonnant pour protéger les oisillons.

«Pauvre Caliméro». Voir des mégots dans un nid provoque naturellement de la peine. Mais contrairement à ce que l'on peut penser, ce sont les oiseaux, eux-mêmes, qui les utilisent pour différentes raisons, selon une récente étude scientifique.

Ces dernières ont été évoquées dans la revue Animal Behavior. Voici pourquoi les oiseaux utilisent des mégots de cigarettes.

Pour être en meilleure santé

Des tests concluants. En effet, des chercheurs de l'université de Lodz ont procédé à l'installation de trois nids différents : un nid naturel, un nid bâti par des matériaux stériles et enfin... un nid avec deux mégots à l'intérieur.

Treize jours après l'éclosion des œufs, les chercheurs ont étudié les conséquences sur trois oisillons provenant d'un nid différent. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, les deux oisillons ne vivant pas dans le nid naturel sont en meilleure santé que celui couvé dans le nid naturel.

Pour une réponse immunitaire plus efficace

En plus d'une meilleure santé, les mégots s'avèrent également très efficients lorsque les oisillons se couvrent, peu après l'éclosion.

Les travaux du docteur et enseignant de l'Université nationale autonome du Mexique, Constantino Macías Garcia, et de son équipe de chercheurs mexicains ont déduit que cette période se déroule dans de meilleures conditions lorsque les petits sont également protégés par des mégots de cigarettes. A noter que leur réponse immunitaire apparaît également plus efficace.

Pour repousser les parasites

Durant cette même étude, au moment d'analyser les résultats, les chercheurs ont conclu à une autre bonne nouvelle. La présence de mégots de cigarettes repousse les parasites, la plupart du temps ce sont des puces et des tiques.

Effectivement, en comparaison avec le nid naturel et celui fait à partir de matériaux stériles, le nid contenant des mégots comptait moins de parasites.

Et les travaux du docteur Constantino Macías Garcia, ont tenu une conclusion similaire.

Pour le contexte, à Mexico, les oiseaux intègrent entre huit et dix mégots par nid, lors d'une expérience. Et quand les chercheurs ont ajouté intentionnellement des tiques dans le nid, les oiseaux n'ont pas tardé à ramener d'autres mégots.

En revanche, bien que les mégots comportent quelques avantages, il est important de préciser que ces derniers provoquent également des dommages génétiques sur les oisillons, en raison des produits chimiques contenus dans les cigarettes.