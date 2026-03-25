Fertilité : pour avoir plus de chance d'avoir un enfant, une étude scientifique contredit ce que l'on croyait sur la fréquence de l'éjaculation

Une étude britannique relayée ce mercredi dans la revue scientifique Proceedings of the Royal Society B a démontré qu’une fréquence plus élevée d’éjaculations améliorerait la fertilité masculine.

Une enquête qui remet en cause la pensée scientifique sur le sujet. Des chercheurs de l’université d’Oxford ont démontré, dans une étude publiée mercredi dans la revue scientifique Proceedings of the Royal Society B, qu’une plus haute fréquence d’éjaculations améliorerait la fertilité masculine.

Les chercheurs sont parvenus à cette conclusion en compilant dans cette enquête 115 études sur près de 55.000 hommes et 56 études sur 30 espèces non humaines. Que ce soit chez les humains ou les animaux observés, les résultats ont mis en évidence une corrélation entre la détérioration du sperme et la longueur de l’abstinence, peu importe l’âge des cobayes.

«Des effets négatifs sur l’ADN des spermatozoïdes»

L’étude a mis en lumière le fait qu’une absence prolongée d'activités ou de rapports sexuels endommagerait davantage l’ADN des spermatozoïdes, ce qui réduirait la mobilité et donc la viabilité de ces derniers.

«Chez les hommes, les effets négatifs que nous avons constatés sur les dommages à l'ADN des spermatozoïdes et les dommages oxydatifs étaient relativement importants, nous sommes donc convaincus qu'il s'agit d'un effet biologiquement significatif et important», a analysé le Dr Krish Sanghvi, biologiste à l'Université d'Oxford et auteur principal de l'étude, dont les propos ont été rapportés par The Guardian.

Une étude qui va à l’encontre des recommandations de l’OMS

Dans le cadre de tests de fertilité ou d’une FIV, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande aux hommes de s’abstenir d’éjaculer pendant deux à sept jours avant de donner leur sperme. Cette consigne a pour effet d’obtenir le plus grand nombre de spermatozoïdes possible au détriment d’une meilleure qualité du sperme.

«Si la quantité de spermatozoïdes est le seul critère important pour une clinique ou un couple, alors l'abstinence sexuelle n'est pas forcément une mauvaise chose. Mais généralement, le succès de la fécondation dépend non seulement du nombre de spermatozoïdes, mais aussi de leur qualité, par exemple dans le cadre d'une FIV», a nuancé le Dr Krish Sanghvi.

Des résultats probants concernant la FIV

L’étude a également souligné le caractère probant des résultats obtenus dans le cadre d’une fécondation in vitro (FIV) en analysant deux groupes d’hommes. Le premier, composé d’hommes s’étant abstenu d'éjaculer pendant moins de deux jours avant le don de sperme, a obtenu un taux de grossesse de 46 %. Le second groupe, centralisant les hommes qui se sont abstenus pendant deux à sept jours avant le don, a eu un taux de grossesse de 36 %.

«Ces dernières années, de plus en plus d'éléments indiquent qu'une période d'abstinence plus courte pourrait être bénéfique lors d'une procréation médicalement assistée comme la FIV. En effet, une période d'abstinence courte permet d'obtenir des spermatozoïdes plus frais, plus mobiles et présentant moins de dommages à l'ADN», a résumé Allan Pacey, professeur d'andrologie à l'université de Manchester.

«Pour les techniques de procréation médicalement assistée (PMA), il est probablement plus important d'avoir des spermatozoïdes frais et sains. On peut réaliser une fécondation in vitro (FIV) avec un faible nombre de spermatozoïdes, et encore moins avec l'ICSI (injection intracytoplasmique de spermatozoïdes). Il n'est donc plus aussi nécessaire pour les hommes de conserver leurs spermatozoïdes comme on le pensait auparavant», a conclu ce dernier.