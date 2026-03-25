Quelle est cette «maladie silencieuse» dont les cas explosent chez les femmes aux Etats-Unis ?

L’hypertension frappe de plus en plus tôt et plus fort. Une étude américaine alerte sur une progression marquée chez les femmes, et surtout celles issues des minorités, ces dernières décennies.

Près d’un Américain sur deux souffre d’hypertension artérielle. Une étude, qui sera présentée le 29 mars lors de la session scientifique annuelle de l’American College of Cardiology à La Nouvelle-Orléans, met en lumière une évolution préoccupante : les décès liés à cette pathologie ont été multipliés par quatre chez les femmes aux Etats-Unis.

Sur la période étudiée, plus de 29.000 jeunes femmes ont succombé à des maladies cardiovasculaires liées à l’hypertension.

Une progression qui interroge, tant cette maladie reste souvent invisible. L’hypertension est en effet qualifiée de «silencieuse» : elle ne provoque généralement pas de symptômes, tout en fragilisant progressivement le cœur et les vaisseaux sanguins.

Beaucoup de patientes ignorent en être atteintes, alors même qu’elle constitue l’un des principaux facteurs de risque cardiovasculaire.

Une hausse nette et continue

Dans le détail, le taux de mortalité lié à l’hypertension chez les femmes américaines âgées de 25 à 44 ans est passé de 1,1 en 1999 à 4,8 en 2023 pour 100.000 femmes.

Une augmentation continue sur près d’un quart de siècle. Certains écarts apparaissent également selon les profils et les territoires.

Les données montrent des disparités marquées, avec des niveaux de mortalité plus élevés dans certaines populations et dans certains Etats des Etats-Unis.

L'origine et le lieu de résidence semblent donc jouer un rôle important dans le risque de développer cette pathologie. En effet, les femmes noires non hispaniques présentent le taux de mortalité le plus élevé, avec 8,6 décès pour 100.000 femmes sur la période étudiée.

Cela représente près de quatre fois celui des femmes blanches non hispaniques, qui s’élève à 2,3. Par ailleurs, les femmes vivant dans le Sud des Etats-Unis présentent un taux plus élevé que dans le reste du pays (3,8 pour 100.000).

Ces résultats s’expliquent aussi en partie par le fait que, pendant longtemps, la prévention et la prise en charge ont davantage ciblé les hommes ou les femmes ménopausées, laissant de côté les plus jeunes.

«Cette étude souligne l’urgence de mettre en place des stratégies de prévention spécifiques», insiste Alexandra Millhuff, auteure principale.

Prévenir mieux et plus tôt

Pour limiter les risques, les recommandations restent classiques mais essentielles : adopter une alimentation équilibrée, pratiquer une activité physique régulière et éviter le tabac.

Reste un point clé : le dépistage. Trop de jeunes femmes ne se font pas suivre régulièrement, alors même que certaines périodes de la vie, notamment liées aux variations hormonales ou à la grossesse, peuvent accroître les risques.

Consulter son médecin traitant ou un spécialiste permet de détecter précocement l’hypertension et d’éviter ses complications. Car dans ce domaine, le temps joue souvent contre les patientes.