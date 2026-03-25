Un étudiant américain s’enferme avec des «centaines de moustiques affamés» pour étudier leurs déplacements

Un étudiant s'est isolé pendant plusieurs minutes dans une pièce remplie de moustiques. En suivant leur trace, des chercheurs ont pu analyser leurs trajectoires de vols.

Une expérience qui sort de l'ordinaire. Aux Etats-Unis, dans l'Etat de Géorgie, Christopher Zuo, étudiant dans l'université de recherche publique Georgia Tech, a accepté de s'enfermer avec des «centaines de moustiques affamés» pour faire avancer la science.

Le but étant de visualiser les trajectoires de ces insectes pour améliorer les techniques de captures et de contrôle.

Quelques précautions ont tout de même été prises, le personnel présent sur place a vérifié qu'aucun moustique n'était vecteur d'une maladie et qu'ils venaient tous de l'Etat de Géorgie.

Plus de 20 millions de données

Les scientifiques ont utilisé des caméras infrarouges 3D pour observer les déplacements des moustiques, des femelles Aedes Aegypti. En quelques heures, ils ont enregistré 20 millions de données, soit le plus grand total de l'histoire.

Les chercheurs se sont servis de sphères noires et blanches accompagnées ou non de dioxyde de carbone, particulièrement attractif pour les moustiques.

Ils possèdent une mauvaise vue et utilisent des possédés chimiques pour s'orienter. Les scientifiques ont rapidement constaté que ces insectes attaquaient et restaient autour systématiquement des sphères noires remplies de dioxyde de carbone.

«Les moustiques sont comme les clients d'un bar. Ils ne sont pas là par hasard. Ils sont attirés par des signaux identiques : les boissons, la musique et l'ambiance. C'est la même chose pour les moustiques. Au lieu de suivre le meneur, l'insecte suit les signaux et se retrouve au même endroit que les autres», explique David Hu, professeur à Georgia Tech, dans la revue Sciences Advances.

Pour rappel, les moustiques sont l'espèce la plus meurtrière au monde, coupables de plus de 700.000 morts chaque année. Pourtant, sur plus de 3.500 espèces, seules 100 raffolent du sang humain.