Espace : cette lune de Saturne serait le lieu idéal pour faire escale lors des voyages interplanétaires

La conquête spatiale ne cesse de progresser. Des chercheurs auraient trouvé une nouvelle escale pour les voyages interplanétaires : une lune de Saturne.

Et s'il était possible de se poser sur une lune autre que celle de la Terre ? C'est la théorie avancée par Conor Nixon, astronome au Goddard Space Flight Center. Selon lui, la lune de Saturne appelée Titan disposerait de «ressources abondantes» et serait l'endroit idéal pour faire un arrêt interplanétaire.

Méthane, butane et essence

Cet endroit serait environ 50% plus large que le propre satellite rocheux de la Terre. Il serait également le seul corps au-delà de la planète bleue à avoir une atmosphère riche en azote ainsi que des rivières, lacs et des mers pleins de méthane et d'éthane.

La lune de la Terre serait même beaucoup moins riche en hydrocarbures tels que le méthane selon Futurism. Dans un courriel adressé à Universe Today, Conor Nixon ajoute que Titan est composée à 5% de méthane - utile pour chauffage et cuisine - mais également à la surface de propane, de butane (briquets), de kérosène et d'essence.

2028 dans le viseur

Le satellite saturnien présente tout de même des inconvénients. En premier lieu des températures moyennes glaciales (-178°C) mais aussi une pression atmosphérique 50% plus élevée. Sans oublier la force de gravité qui représente un septième de ce à quoi nous sommes habitués.

Titan pourrait quand même servir d'escale dans ces longs voyages pour faire le plein d'essence ou de matières premières pour l'alimentation. À ce propos, la NASA pense à lancer en 2028 l'opération Dragonfly : une sorte de mission de reconnaissance pour voir si cette lune de Saturne referme des ingrédients nécessaires à la vie.