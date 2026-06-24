Astéroïde 1997 NC1 : taille, jumelles... Comment observer ce bolide géant qui va frôler la Terre samedi

L'astéroïde 1997 NC1, découvert en 1997, devrait s'approcher au plus près de la Terre ce samedi. Un astre estimé autour de 1.000 m de circonférence qu'il sera possible de l'observer équipé de jumelles notamment.

Ouvrez grand les yeux. Un astéroïde va passer à proximité de la Terre samedi sans risque de collision, et sera observable avec de petits télescopes ou de grosses jumelles, a indiqué l'Agence spatiale européenne (ESA) mercredi.

«Un passage rapproché de la Terre par un objet de cette taille ne se produit que toutes les quelques années, bien que, cette fois, la Lune brillante et proche puisse gêner son observation au moment» où l'astéroïde sera le plus près, prévient Juan Luis Cano, du bureau de défense planétaire de l'ESA, cité dans un communiqué.

Au plus près de la Terre samedi à 13h14

Découvert en 1997 et baptisé 1997 NC1, le corps rocheux a une taille comprise entre 750 et 1.650 mètres, selon les calculs basés sur l'estimation de son albédo, à savoir la quantité de lumière solaire qu'il renvoie. Selon d'autres estimations de cet albédo, il pourrait cependant être plus petit, précise l'ESA.

Il passera au plus près de la Terre samedi à 11h14 GMT (13h14 heure de Paris), à la vitesse de 8,9 km/s. Il sera alors à 2.559.461 km de notre planète, soit 6,66 fois la distance Terre-Lune, rendant la probabilité d'impact nulle.

L'astéroïde sera observable depuis les régions de l'hémisphère Nord pendant la phase d'approche, presque partout au moment du passage au plus près, et seulement depuis l'hémisphère Sud lorsqu'il s'éloignera de la Terre.

Dans les régions du monde où il fera nuit, il pourra être théoriquement admiré avec de petits télescopes, voire avec de grosses jumelles, indique l'ESA.