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SpaceSail : quel est ce rival chinois du réseau Starlink et ses myriades de satellites ?

SpaceSail Constellation compte 200 satellites et prévoit de dépasser 15 000 d'ici 2030. [© LIU FANG / XINHUA / XINHUA VIA AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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SpaceSail, projet chinois de réseau satellitaire, veut devenir le nouveau rival de Starlink. Malgré de solides arguments financiers, il est encore loin de la puissance du réseau d’Elon Musk. 

Et si l’espace devenait un lieu de guerre commerciale entre Elon Musk et la Chine ? C’est en tout cas l’ambition du projet d’état chinois SpaceSail Constellation – dites Qianfan en chinois. Lancé en 2023, il prévoit de fournir une connexion internet haut débit dans le monde entier et ainsi concurrencer Starlink et sa flotte de plus de 12.000 satellites

Pour l’instant, c’est un petit peu David contre Goliath : SpaceSail ne compte que 200 satellites actifs, lancés en orbite basse en huit fois depuis août 2024. Mais le rapport de force pourrait s’inverser, car la Chine a beaucoup investi. La Shanghai Spacecom Satellite Technology, société publique derrière ce projet, a reçu le soutien du gouvernement municipal de Shangai : 830 millions d’euros. Et pour rester maître de ses ambitions, la Chine a limité les investissements aux acteurs basés en Chine, Hong Kong et Macao exclus. Une nouvelle levée de fonds a été récemment lancée et trois nouveaux investisseurs sont recherchés.

Une concurrence féroce au sein même du pays 

Mais SpaceSail n’a pas un chemin tout tracé, car son pays mise aussi sur un autre cheval : Guowang, une constellation de satellites plutôt destinée à des usages militaires. Alors, même si les objectifs sont différents, SpaceSail va devoir faire ses preuves, et vite. Pour cela, la société a adopté une technique offensive : attaquer les marchés sur lesquels Elon Musk a échoué. 

Et les premiers résultats sont là : l’entreprise a décroché un contrat avec le Brésil en 2024, mais aussi au Kazakhstan, où elle a créé une filiale. En décembre 2025, c’est Airbus qui a ajouté SpaceSail comme possibilité de Wi-Fi en vol. 

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Le projet chinois comptera 648 satellites à la fin de l’année. Son objectif à long terme : dépasser les 15.000 engins spatiaux d’ici à 2030. De son côté, SpaceX, propriétaire de Starlink, a levé près de 75 milliards d’euros avec son introduction en bourse. De quoi laisser à Elon Musk encore un train d’avance.

StarlinkSpaceXEspaceChine

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