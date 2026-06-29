La taille des voitures augmente de plus en plus, ce qui pourrait entrainer 2.570 décès supplémentaires entre 2026 et 2040

Les voitures vendues en Europe sont de plus en plus grandes. Selon une étude de Transport & Environment, si cette tendance se poursuit jusqu'en 2040, elle pourrait entraîner 2.570 décès supplémentaires entre 2026 et 2040, dont 400 en 2040.

Les voitures commercialisées en Europe continuent de gagner en dimension année après année. Selon une étude publiée par l'ONG Transport & Environment (T&E) et Clean Cities, les véhicules neufs s'allongent en moyenne de 1,2 centimètre par an depuis 2000. Leur largeur et leur hauteur progressent également de 0,5 centimètre par an, tandis que la hauteur du capot augmente au même rythme depuis 2010.

Les auteurs dénoncent un phénomène de «carspreading», ou «étalement des voitures», qui se poursuit alors même que la taille des ménages et le nombre moyen de passagers par véhicule diminuent.

«Cette croissance continue soulève une question essentielle : où allons-nous nous arrêter ?», s'interroge Lucien Mathieu, analyste chez T&E. «La tendance est parfaitement linéaire.»

Un risque accru pour les piétons et les cyclistes

L'étude compare deux scénarios pour la période 2026-2040 : le maintien de la tendance actuelle, avec des véhicules toujours plus grands, et un scénario de «right-sizing», consistant à ramener progressivement la taille moyenne des voitures au niveau de 2015.

Les écarts sont significatifs. Si rien ne change, 400 décès supplémentaires par an pourraient être enregistrés en 2040 parmi les usagers vulnérables (piétons, cyclistes, motocyclistes ou utilisateurs de deux-roues motorisés) soit 14 % de plus que dans le scénario de véhicules plus compacts.

Au total, cette trajectoire représenterait 2.570 décès supplémentaires entre 2026 et 2040, dont 79 enfants. L'étude estime qu'en 2040, 40 % d'enfants piétons supplémentaires mourraient chaque année dans des accidents impliquant une voiture par rapport au scénario de «right-sizing».

Ces projections reposent notamment sur des travaux montrant qu'une augmentation de 10 centimètres de la hauteur du capot accroît de 27 % le risque de décès des usagers vulnérables.

Plus d'énergie consommée et moins de place en ville

Les conséquences dépassent largement la sécurité routière. Des véhicules plus grands sont aussi plus gourmands en ressources.

Selon T&E, poursuivre la tendance actuelle nécessiterait 22,5 térawattheures d'électricité supplémentaires chaque année d'ici à 2040, soit l'équivalent de la production de 1 500 éoliennes terrestres. Cette hausse ferait grimper la facture annuelle de recharge des véhicules électriques d'environ 7 milliards d'euros.

«Des véhicules plus grands nécessitent davantage d'énergie, qu'ils soient thermiques ou électriques», rappelle Brian Caulfield, chercheur au Trinity College de Dublin. «Les réseaux électriques sont déjà sous pression avec l'électrification des transports, du chauffage et des centres de données. Cette demande supplémentaire ne fera qu'accentuer ces difficultés.»

L'étude alerte également sur les conséquences pour l'espace public. Si les dimensions des voitures continuent d'augmenter au rythme actuel, les villes européennes pourraient perdre entre 8,5 % et 14 % de leurs places de stationnement en voirie d'ici à 2040.

Selon les estimations, Londres et Berlin pourraient chacune voir disparaître près de 100.000 places.

Auprès du Guardian, Hannah Budnitz, chercheuse à l'université d'Oxford, estime même que ces projections sont prudentes. «Les places de stationnement ne sont généralement pas élargies progressivement. Les véhicules les plus imposants finissent donc souvent par occuper deux emplacements ou empiéter sur l'espace réservé aux autres usagers.»

Les recommandations de l'étude

Pour enrayer cette évolution, Transport & Environment préconise de plafonner la hauteur des capots et la largeur des voitures, de revoir la fiscalité afin de décourager l'achat de véhicules toujours plus imposants et de renforcer les normes de sécurité en intégrant notamment la visibilité des jeunes enfants depuis le poste de conduite.

Selon l'ONG, revenir progressivement à la taille moyenne des voitures vendues en 2015 permettrait non seulement de sauver des vies, mais aussi de limiter les besoins énergétiques et de préserver davantage d'espace dans les centres urbains.