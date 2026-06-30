Quel est le poids d'un nuage ?

À première vue, un nuage paraît léger comme une plume, et pourtant il peut peser aussi lourd qu'une montagne. Derrière cette illusion de légèreté se cache une réalité physique surprenante.

Un million de tonnes pour un cumulus, un milliard pour un cumulonimbus... Selon Météo-France, les nuages qui passent au dessus de nos têtes sont bien loin d'être de «gros cotons flottants». Un simple cumulus, ce petit nuage blanc associé au beau temps, illustre bien ce paradoxe. En lui donnant une forme cubique d'un kilomètre de côté, soit un volume d'un milliard de mètres cubes, il contient environ 500 tonnes d'eau sous forme liquide et solide.

En ajoutant la vapeur d'eau, estimée à 10.000 tonnes, et l'air sec qui le compose, soit 900.000 tonnes, sa masse totale atteint près d'un million de tonnes. Un chiffre vertigineux pour un nuage pourtant qualifié de modeste.

La masse volumique d'un nuage, c'est-à-dire la quantité d'eau liquide ou de glace présente dans un mètre cube, oscille généralement entre 0,3 et 3 grammes. À l'échelle d'une cuillère à café, cela semble dérisoire. Mais un nuage peut s'étendre sur des dizaines de kilomètres cubes, et sa partie visible (l'eau condensée) ne représente qu'une fraction infime de sa composition réelle.

Elle pèse 2.000 fois moins que l'air sec et 20 fois moins que la vapeur d'eau invisible qu'il contient également.

Le record revient au cumulonimbus, seul nuage capable de générer des orages. Avec une base pouvant atteindre 15 kilomètres de côté et une hauteur de 13 kilomètres, il affiche un volume dépassant 2.000 milliards de mètres cubes. Il renferme plusieurs millions de tonnes d'eau liquide et de glace, soit l'équivalent d'environ 1.000 piscines olympiques.

En intégrant l'air sec et la vapeur d'eau, sa masse totale avoisine le milliard de tonnes, de quoi provoquer de violentes chutes de grêle lors des orages les plus intenses.

Et pourtant ils restent en suspension dans le ciel

Si leur masse peut paraître colossale, on est en droit de s'interroger sur leur capacité à rester en suspens. La réponse tient à la taille microscopique des gouttelettes d'eau qui composent chaque nuage. Leur vitesse de chute est extrêmement faible, largement compensée par les courants ascendants qui permettent au nuage de se former et de se maintenir en altitude, rappelle Météo-France.

C'est d'ailleurs ce mouvement vertical qui donne aux cumulus leur silhouette si particulière. Pour les nuages bas comme le brouillard ou les stratus, dépourvus de ces courants, la vitesse de chute ne dépasse pas quatre mètres par heure.

Ce n'est que lorsque les gouttelettes deviennent trop lourdes pour rester en suspension qu'elles tombent enfin sous forme de pluie.